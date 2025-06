STOXX 600 recua à medida que incerteza comercial atrapalha perspectivas de crescimento

Por Purvi Agarwal e Sanchayaita Roy

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa recuava nesta terça-feira, prejudicado pelas perdas de ações de bancos e de mineradoras, conforme os investidores aguardavam novidades sobre a guerra comercial vigente que está obscurecendo as perspectivas de crescimento.

O índice STOXX 600 reverteu ganhos iniciais e caía 0,24%, a 546,61 pontos, ampliando as perdas de segunda-feira, com as ações de bancos caindo 1,4% e os papéis de mineradoras em baixa de 2,3%. [MET/L]

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) reduziu sua perspectiva de crescimento global e disse que a guerra comercial está afetando a economia dos Estados Unidos mais do que antes.

"As previsões da OCDE causarão muita preocupação. Muitas pessoas estavam pensando que talvez a inflação tivesse ficado para trás, mas a grande preocupação agora é com o que acontecerá em seguida", disse Danni Hewson, chefe de análise financeira da AJ Bell.

A ansiedade sobre como as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, serão implementadas depois que elas enfrentaram obstáculos legais na semana passada ainda prevalecia após o governo pedir a um tribunal de apelações que pausasse uma decisão judicial que bloqueou as taxas.

No entanto, o governo tem pressionado os países a apresentarem suas melhores ofertas comerciais até quarta-feira e disse que Trump e o líder chinês, Xi Jinping, provavelmente conversarão nesta semana em meio à escalada das tensões comerciais, um sinal de que negociações estão no horizonte.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,08%, a 8.767 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,07%, a 23.946 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 perdia 0,30%, a 7.713 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,07%, a 39.954 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,46%, a 1.137 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,07%, a 7.430 pontos.