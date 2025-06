'Qual é o problema ser lento?' Corredora divide pensamentos em série do UOL

Do VivaBem, em São Paulo

"Tem um monte de gente que corre superbem e acha que corre mal."

"Depois do quilômetro 30, a cabeça quer parar."

Você já imaginou o que passa na cabeça de uma corredora durante um longão de 32 km? Em Vozes da Minha Corrida, nova série de VivaBem que estreia hoje e foi produzida no formato vertical, para redes sociais e UOL Flash, a fisioterapeuta Raquel Castanharo compartilha seus pensamentos (em voz alta) durante o treino mais longo que fez para a Maratona do Rio, que acontece no dia 22 de junho.

Serão seis episódios. Cada um deles traz um trecho do longão de Raquel, que enquanto corre compartilha seus pensamentos, dificuldades no treino e um olhar real sobre a corrida de rua, com dicas que podem ajudar tanto corredores iniciantes quanto maratonistas.

Por que acompanhar

Vozes da Minha Corrida traz um olhar real sobre a atividade física. Raquel Castanharo mostra que não é preciso ser rápido, ter o tênis mais caro ou acordar de madrugada. Basta correr dentro dos seus limites.

