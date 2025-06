Sem seus grandes nomes, Bielsa convoca seleção uruguaia para as Eliminatórias

Com alguns de seus principais nomes fora por lesão ou suspensão, o técnico Marcelo Bielsa apostou no retorno do meio-campista Lucas Torreira na convocação para os jogos do Uruguai contra Paraguai e Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Bielsa revelou nesta terça-feira (3) a lista de convocados, com destaque para as ausências por lesão do goleiro Sergio Rochet (Internacional) e dos meio campistas Federico Valverde (Real Madrid) e Nicolás de la Cruz (Flamengo).

Outro que ficou de fora foi o atacante Darwin Núñez (Liverpool), desfalque importante para o setor ofensivo da 'Celeste', que visita o Paraguai na quinta-feira, em Assunção, e no dia 10 de junho recebe a Venezuela em Montevidéu.

Por outro lado, a seleção uruguaia, que ocupa a terceira colocação nas Eliminatórias, dentro da zona de classificação direta para o próximo Mundial, terá o retorno de Torreira (Galatasaray), que não era convocado desde a Copa do Mundo de 2022.

Também se destacam as primeiras convocações do goleiro Cristopher Fiermarín (Deportes Tolima/COL) e do polivalente Manuel Sanabria (Atlético de San Luis/MEX), que atua como lateral-esquerdo ou volante.

Sete jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados por Bielsa: Guillermo Varela e Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo; Joaquín Piquerez e Facundo Torres; do Palmeiras; Puma Rodríguez, do Vasco; Cristian Olivera, do Grêmio; e Lucho Rodríguez, do Bahia.

Faltando quatro rodadas para o fim das Eliminatórias, o Uruguai pode carimbar sua vaga na Copa de 2026 se vencer os dois jogos desta rodada dupla de junho.

-- Lista de convocados da seleção do Uruguai:

Goleiros: Santiago Mele (Atlético Junior/COL), Franco Israel (Sporting/POR), Cristopher Fiermarín (Deportes Tolima/COL).

Defensores: Nahitan Nández (Al-Qadisiyah/ASA), Guillermo Varela (Flamengo/BRA), Puma Rodríguez (Vasco/BRA), Ronald Araújo (Barcelona/ESP), Nicolás Marichal (Dinamo de Moscou/RUS), José María Giménez (Atlético de Madrid/ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton/ING), Sebastián Cáceres (América/MEX), Mathias Olivera (Napoli/ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras/BRA), Manuel Sanabria (Atlético de San Luis/MEX).

Meio-campistas: Rodrigo Bentancur (Tottenham/ING), Manuel Ugarte (Manchester United/ING), Lucas Torreira (Galatasaray/TUR), Emiliano Martínez (Palmeiras/BRA), Rodrigo Zalazar (Braga/POR), Nicolás Fonseca (León/MEX), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo/BRA).

Atacantes: Maximiliano Araújo (Sporting/POR), Facundo Pellistri (Panathinaikos/GRE), Cristian Olivera (Grêmio/BRA), Facundo Torres (Palmeiras/BRA), Brian Rodríguez (América/MEX), Rodrigo Aguirre (América/MEX), Agustín Álvarez Martínez (Elche/ESP), Lucho Rodríguez (Bahia/BRA).

raa/ag/cb

© Agence France-Presse