Saída de MC Poze do Rodo do presídio é marcada por tumulto

O funkeiro Marlon Brendon Coelho Couto Silva, mais conhecido como MC Poze do Rodo, deixou o presídio Bangu 3, no Complexo Penitenciário de Gericinó no Rio de Janeiro, no começo da tarde desta terça-feira (3), de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Milhares de pessoas vindas de vários bairros cariocas se aglomeram no acesso ao complexo, entre eles, artistas amigos do cantor. A Polícia Militar usou gás de pimenta para dispersar o tumulto.

Notícias relacionadas:

Prisão

A estrada Guandu do Sena, acesso ao complexo penitenciário, ficou com o tráfego congestionado, devido ao número de fãs que foram aguardar a liberação do artista.

MC Poze do Rodo foi preso na última quinta-feira (29) por apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas, em uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Ele foi algemado com as mãos para trás, sem camisa e levado descalço para a delegacia.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que o alvará de soltura do MC Poze do Rodo foi recebido por e-mail na unidade prisional às 14h16 desta terça-feira (3). Imediatamente após o recebimento do documento, foram iniciados os procedimentos legais para a liberação do custodiado, conforme determina a legislação vigente. O MC foi liberado às 14h50.

O alvará de soltura foi determinado nesta segunda-feira (2) pelo desembargador Peterson Barroso Simão, da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na decisão, o magistrado criticou a forma de atuação da Polícia Civil no caso.