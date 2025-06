Suplente de Zambelli é bolsonarista e rasgou placa de genocídio negro

Integrante da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Tadeu (PL-SP), pode assumir a vaga da deputada Carla Zambelli após a oficialização do pedido de afastamento da parlamentar.

O que aconteceu

Zambelli deixou o país e disse que vai pedir licença do cargo. Ainda não há pedido oficial do licenciamento. A deputada foi condenada a 10 anos de prisão pela Primeira Turma do STF em 14 de maio e também à perda do mandato. Zambelli foi acusada de invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Bolsonarista deve assumir posto de Zambelli. Tadeu foi eleito pela primeira vez em 2018 pelo antigo PSL, mas não conseguiu se reeleger em 2022 pelo PL e ficou na lista de suplentes na Câmara.

Tadeu chegou a ser contratado no gabinete do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). O deputado trabalhou no Senado por apenas 11 meses com um salário bruto mensal de R$ 12 mil, segundo informações do portal da Transparência da Casa.

Ex-vice líder do PL, 'conservador e patriota'. Apesar de não ter mandado, Tadeu mantém seus perfis atualizados nas redes sociais, com publicações críticas ao governo do presidente Lula (PT) e em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em 2019, Coronel Tadeu exercia o cargo de deputado pelo PSL e rasgou uma placa na Câmara que tinha uma manifestação contra o genocídio da população negra. Em 2021, o Conselho de Ética da Câmara aprovou parecer com punição de censura verbal ao então deputado. A placa continha uma charge que foi criticada por policiais durante exposição em homenagem ao Dia da Consciência Negra.

Quando Coronel Tadeu deve assumir?

Zambelli precisa oficializar o pedido de licença. Tadeu só poderá assumir se o licenciamento da deputada ultrapassar 120 dias.

Regimento interno da Câmara dos Deputados permite que o parlamentar pode se licenciar do cargo em algumas situações. Os parlamentares podem pedir licença do cargo temporariamente para missão diplomática ou cultural e tratamento de saúde. Também é possível se afastar do posto por motivo pessoal, mas neste caso não há remuneração e o afastamento não poderá ultrapassar 120 dias por sessão legislativa.

Presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), precisa autorizar o pedido de licenciamento. Após o recebimento, o chefe da Casa precisa ler a solicitação na primeira sessão do plenário.

Suspensão de processo e prisão preventiva

PL pede que Câmara suspenda ação contra Zambelli. Seguindo a mesma receita aplicada no caso do delegado Ramagem, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro encaminhou um pedido a Motta para que a Casa suspenda o processo da deputada.

PGR vai pedir a prisão preventiva. O UOL apurou que a Procuradoria-Geral da República vai pedir a prisão da deputada ao STF (Supremo Tribunal Federal).

PT também vai acionar a PGR. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), disse ao UOL que o partido vai pedir à Procuradoria-Geral da União a prisão preventiva da deputada com solicitação de cooperação penal internacional e extradição. A sigla também vai protocolar uma representação no Conselho de Ética da Casa por quebra de decoro parlamentar e abuso de prerrogativas parlamentares.