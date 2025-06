Sabemos que a morosidade do Ibama muitas vezes não é má-fé, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira, 3, que é "normal" a demora do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em autorizar licenciamentos ambientais.

Na ocasião, ele havia sido questionado sobre novas regras para o licenciamento ambiental chamadas por ambientalistas de "pacote da destruição". O petista declarou que não tomou conhecimento das novas normas para o licenciamento ambiental e que dirá se concorda ou não quando tiver acesso ao texto.

"Com relação à demora, às vezes, e você há de convir que é normal que haja demora", declarou, em entrevista à imprensa no Palácio do Planalto.

Lula também disse que não vê má-fé na instituição. "Nós sabemos que, muitas vezes, a morosidade do Ibama não é nem má-fé. Muitas vezes, é a falta da quantidade de especialistas, e muitas vezes é a exigência da capacitação técnica que as pessoas precisam para fazer as coisas"

O presidente acrescentou: "Se você não tem todas as pessoas que você precisa, demora mais". Ele afirmou ainda que muitas vezes não é chamado ao debate sobre o Ibama porque o assunto fica entre os ministros, mas que a ministra do meio ambiente, Marina Silva, leva as decisões sempre para a sua aprovação.

"Não há nenhum problema. Vai continuar sendo um motivo de atrito sempre", afirmou. "Sempre haverá atrito, divergências, entre as pessoas que concedem e as pessoas que querem receber. Isso vale para crédito bancário, para liberação de Orçamento, isso vale para qualquer área do governo tem problema. Porque se o Ibama der autorização precipitada, isso vai para o Ministério Público".