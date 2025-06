Testamos a chapinha da Viih Tube: 'alisa bem os fios e ajusta temperatura'

Por conta da rotina corrida, prefiro produtos que economizam tempo, inclusive na hora de mudar o visual do cabelo. Esse é um dos principais pontos que gostei na prancha para alisar o cabelo da Britânia assinada pela influenciadora e ex-BBB Vih Tube.

Com chapa de titânio, ela alisa bem os fios de forma rápida e ainda permite ajustar a temperatura. Porém, essa tecnologia custa um pouco caro e recomendo avaliar se o valor é compatível com sua necessidade e seu bolso. Confira tudo o que gostei, os pontos que merecem atenção e para qual perfil indico esse modelo.

O que gostei

Alisamento rápido. Meu cabelo é cacheado e, antes de utilizar a prancha de Viih Tube, eu os sequei com a escova secadora Soft, também da Britânia, que deixa meu cabelo ondulado —o Guia de Compras UOL inclusive já a testou.

A prancha assinada pela ex-BBB me surpreendeu pela rapidez no alisamento. Com poucas passadas, obtive um efeito bem alinhado. Essa agilidade se deve ao material da qual a prancha é feita: titânio, tecnologia presente em outros modelos do mercado. O metal promove esse efeito porque distribui o calor de forma uniforme nos fios.

Antes (esq.) e depois (dir.) de utilizar prancha da Britânia para alisar o cabelo Imagem: Juliana Almirante

Fios brilhantes. Essa prancha dá um efeito gloss porque deposita íons de turmalina (negativos) que selam a cutícula do cabelo, deixando os fios com menos frizz e mais brilho.

Maciez. Um dos efeitos indesejados do alisamento é deixar os cabelos sem movimento e com pontas rígidas. Porém, com essa prancha, meu cabelo ficou bem soltinho e macio. Mais um ponto para a tecnologia de íons de turmalina.

Ajuste de temperatura. O produto permite o ajuste em cinco níveis de temperatura (150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C e 230 °C ). Já que meu cabelo é mais fino, prefiro a temperatura de 170 °C, para evitar maiores danos. Ainda assim, o alisamento foi eficaz.

Produto da Britânia só tem um botão para ajustar temperatura e ligar/ desligar Imagem: Juliana Almirante

Pontos de atenção

Botão único. O botão de ligar/ desligar é o mesmo para ajustar a temperatura. Para ligar/desligar, é necessário pressionar o botão por dois segundos. Já o ajuste de temperatura deve ser feito em toques mais curtos e de maneira sucessiva, para subir a temperatura. Achei esse botão pouco prático. Se houvesse um específico para ajuste de temperatura (algumas marcas têm um do tipo giratório, parecido com os de ferro de passar), esse processo ficaria mais simples.

Cabo curto. O cabo do produto é giratório e isso facilita o uso. Contudo, a extensão é de apenas 1,8 metro e acredito que um cabo mais longo daria mais liberdade de movimento.

Disponível em uma cor. O produto tem a cor rosé e um acabamento fosco. Porém, só está disponível nesta tonalidade e, se essa não for a sua preferida, saiba que não dá para escolher outra.

Prancha da Britânia também pode ser usada para modelar ondas no cabelo Imagem: Juliana Almirante

Cria ondas, mas podem ficar marcadas. A chapinha tem cantos levemente arredondados e dá para ser usada para fazer ondas. Eu gostei do resultado, porém, é preciso ter cuidado para que não fiquem marcadas e girar bem a chapinha para modelar.

Para quem indico o produto?

Indico o produto para quem deseja uma ferramenta para alisar e modelar o cabelo, mas prioriza a agilidade. Nesse ponto, essa prancha pode ajudar bastante e facilitar a rotina.

No entanto, é bom frisar que, caso tenha fios muito danificados, um outro modelo de chapinha com revestimento de cerâmica é mais recomendado para amenizar os danos aos fios.

