Reino Unido promete entregar 100.000 drones à Ucrânia até abril de 2026

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido prometeu nesta quarta-feira (ainda terça-feira no Brasil) fornecer 100.000 drones à Ucrânia até o final do atual ano fiscal, em abril de 2026, um aumento de dez vezes, acrescentando que os veículos aéreos não tripulados transformaram a maneira como as guerras são travadas.

Na segunda-feira, o governo aprovou uma Revisão de Defesa Estratégica produzida de forma independente, que pede um exército mais letal e movido a tecnologia para combater ameaças emergentes, incluindo uma possível agressão russa.

O Reino Unido, um dos maiores apoiadores ocidentais da Ucrânia, planeja aprender com a luta de mais de três anos de Kiev contra a invasão russa, durante a qual os drones transformaram o campo de batalha.

O pacote de drones de 350 milhões de libras (US$473 milhões) faz parte de uma iniciativa mais ampla de apoio militar de 4,5 bilhões de libras para a Ucrânia, disse o governo.

O secretário de Defesa, John Healey, fará o anúncio em uma reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, composta por 50 países, em Bruxelas, coorganizada pela Alemanha.

"O Reino Unido está intensificando seu apoio à Ucrânia, entregando centenas de milhares de drones adicionais neste ano e completando um marco importante na entrega de munição de artilharia essencial", disse Healey em um comunicado antes da reunião.

Além das entregas de drones, o Reino Unido disse que concluiu o envio de 140.000 projéteis de artilharia para a Ucrânia desde janeiro e gastará mais 247 milhões de libras este ano treinando tropas ucranianas.

(Reportagem de Sam Tabahriti)