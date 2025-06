Reino Unido anuncia maior investimento em defesa desde o fim da Guerra Fria

Doze novos submarinos nucleares serão construídos.A ameaça mais imediata à Europa e que não pode ser ignorada, nas palavras do primeiro-ministro Keir Starmer, é a Rússia de Vladimir Putin, com as lições tiradas desde o início da guerra na Ucrânia.

Yula Rocha, correspondente da RFI em Londres

O líder trabalhista anunciou o novo plano de segurança na segunda-feira (2) ao dizer que o mundo entrou em uma nova era de ameaças que demandam uma nova era de defesa. O governo britânico quer tornar as forças armadas do país dez vezes mais letais, combinando tecnologia de drones, inteligência artificial e a tradicional artilharia pesada e tanques, além da construção de doze novos submarinos capazes de deter ameaças nucleares e seis novas fábricas de munições.

Urgência

O discurso de Starmer deixou claro que os britânicos devem estar prontos para o combate, ou seja, preparados para uma guerra. Há informações da inteligência europeia de que a Rússia pode atacar um país-membro da OTAN - a aliança militar da Europa, Estados Unidos e Canadá - já nos próximos dois ou três anos. De acordo com a aliança, o ataque a um país membro é um ataque a todos os 32 países da OTAN que podem responder militarmente.

Mas a verdade é que a infraestrutura do Reino Unido, assim como de outros países da Europa, já tem sido alvo de ataques cibernéticos recentes e frequentes. Foram 89 ataques significativos à Grã-Bretanha no ano passado.

Investimento nuclear

O governo britânico vai investir 15 bilhões de libras esterlinas, mais de R$ 115 bilhões no programa de produção de ogivas nucleares. O aumento previsto em defesa é de 2,3% a 2,5 % do PIB em 2027, com a ambição de chegar a 3% do PIB nos próximos dez anos.

O valor não deve impressionar a OTAN. A organização propõe que os países gastem 5% de seu PIB em defesa ou segurança até 2032, uma pressão do presidente norte-americano, Donald Trump. O Reino Unido e a França são considerados potências militares da Europa e, portanto são cobrados a investirem mais.

O líder trabalhista não descartou novos cortes em ajuda humanitária, parte do esforço diplomático e de desenvolvimento social a países vulneráveis, que na opinião de muitos especialistas é tão importante quanto defesa e segurança.

Ameaças

A China foi citada, mas de uma forma cuidadosa. O país é descrito como um "desafio sofisticado e persistente", uma potência nuclear que tem modernizado seu arsenal com desenvolvimento de mísseis capazes de atingir o Reino Unido.

Coreia do Norte e do Irã também são vistos como ameaças cibernéticas diretas.

O discurso de Starmer foi feito em uma fábrica de navios em Glasgow, na Escócia, em uma plataforma com a frase "Garantindo o Futuro da Grã-Bretanha", um futuro, nas palavras dele, de ameaças cada vez mais sérias, imediatas e mais imprevisíveis desde a Guerra Fria.