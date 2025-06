'Uso há anos e não troco': sérum facial Vichy promete alta hidratação

Para quem busca hidratação e fortalecimento para a pele do rosto, o Guia de Compras UOL encontrou o sérum Minéral 89, da Vichy, que promete deixar a pele mais forte e macia. O produto (na versão 50 ml) está com desconto de 8%, custando R$ 129,90 na Amazon.

Esse sérum hidratante faz sucesso entre os consumidores graças ao seu poder hidratante e ao bom rendimento —só no mês passado, foram registradas mais de mil compras. Conheça mais informações sobre o produto, o que diz quem usou e pontos de atenção:

O que diz a Vichy sobre o sérum?

Hidrata, fortalece e preenche a pele

A fórmula tem ácido hialurônico e água vulcânica, rica em 15 minerais essenciais

Promete deixar a pele 71% mais forte, de acordo com testes do fabricante

Aumenta a maciez e resistência da pele

Textura leve, fácil de espalhar e com rápida absorção

Protege a pele contra diversos agressores externos, como poluição, frio e tratamentos com ácidos

Ideal para todos os tipos de pele

O que diz quem usou?

Na Amazon, o sérum acumula mais de 37 mil avaliações, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores que usaram o produto elogiam a hidratação, bom rendimento e também o viço que o sérum deixa na pele.

Melhor sérum para pele mista e oleosa. Uso há anos e não troco por nenhum outro. A pele fica viçosa, hidratada e super saudável. Não tem igual. Já testei outros, mas esse de fato é superior. Não dá sensação pegajosa, é bem absorvido pela pele e é mega leve. Uso todos os dias. Uma pequena quantidade já cobre o rosto inteiro. Produto eficiente. Um bom investimento. Vale a pena demais. Indico. P. Moinhos

Comprei o Vichy Minéral 89 sérum com base em pesquisas na internet. Realmente, é muito bom. A sensação de hidratação da pele é imediata. Recomendo para qualquer pessoa que queira cuidar da pele do rosto. Isaias C. Reis

Ele não tem cheiro, seca super ligeiro, deixa a pele com efeito aveludado e com um viço lindo. Além de ter uma durabilidade excelente, pois só precisa de um pouquinho de produto, e já espalha bem. Joseanny

O sérum é levemente denso, e espalha muito bem, e tem uma coloração transparente. De todos os hidratantes que já usei, este foi a marca que mais gostei até o momento, deixando a pele com uma melhor aparência. Ele não tem fragrância e é facilmente absorvido pela pele. Recomendo. Anny

Pontos de atenção

As principais reclamações de quem comprou o sérum são a lenta absorção, cheiro forte e ressecamento na pele após a retirada do produto. Confira os comentários avaliativos:

A textura é boa, mas a minha pele é oleosa e não absorve rápido o produto. Viviane

Minha pele não ficou legal. Na verdade, nem parece que usei algo, a sensação é que não melhora nada. Minha pele é mista, acho que deve servir bem para pele normal. Aline Paula Silva Santos da Costa

Comprei porque os benefícios do produto me atraíram e, de fato, é um produto muito bom. Dá para ver que a textura é refinada, porém, tem um cheiro forte (acredito que é o cheiro dos ativos da fórmula). O cheiro pesa um pouco para mim, pois não gosto. Letícia

Percebo melhora da pele durante o uso, mas, ao retirar, parece que a pele dá uma ressecada. Eliete

