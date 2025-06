Publicação que oferece Bíblia gratuita é falsa e tenta aplicar golpe

É falsa a promoção que circula pelas redes sociais oferecendo uma edição gratuita da Bíblia para quem responder um quiz. Trata-se de um golpe.

As publicações enganosas induzem os interessados a fornecer dados pessoais e a pagar uma suposta taxa via pix para receber a Bíblia. O brinde, porém, nunca é entregue.

O que diz o post

A postagem traz um vídeo de uma pessoa segurando e folheando o exemplar de uma Bíblia, identificada como "Bíblia de estudo Spurgeon BKJ 1611". Um narrador diz: "Não é coincidência você estar vendo isso. A Bíblia King James está disponível sem custo. Responda um quiz e receba na sua casa. Clica em saiba mais e ouça esse chamado".

"PROMO LIMITADA! Milhares de brasileiros estão ganhando uma Bíblia gratuita! Como forma de celebrar a vida de Jesus, estamos presenteando quem responder um quiz rápido com uma Bíblia linda entregue em casa. Promoção válida por tempo limitado e limitada a 1 unidade por CPF. Clique em "Saiba Mais" e descubra como garantir a sua agora mesmo!", afirma o comentário da publicação.

Por que é falso

Promoção é falsa. O site Reclame Aqui traz diversas queixas de usuários que, mesmo seguindo todos os passos indicados pela publicação, jamais receberam a Bíblia prometida no anúncio. As pessoas se queixam que não conseguem entrar em contato com os responsáveis pela promoção, mesmo após o pagamento de uma taxa para supostamente cobrir as despesas com o frete (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Usuários respondem a quiz e fornecem dados pessoais. Ao clicar no link indicado pelas postagens fraudulentas, o interessado é direcionado para uma página que se apresenta como "Campanha Beneficente Nacional". Ela contém um texto no qual explica que o quiz integra uma pesquisa sobre a fé evangélica no Brasil. Após responder a uma série de perguntas sobre temas religiosos, o usuário deve escolher seu exemplar de "Bíblia gratuita". Para isso, precisa preencher um formulário com seus dados pessoais, como CPF e e-mail, e pagar uma taxa para as despesas de envio.

Falsas promoções oferecem produtos gratuitos. O UOL Confere já desmentiu outros casos semelhantes de anúncios que prometem enviar brindes "sem custos" mediante o fornecimento de dados pessoais e pagamento de supostas taxas de fretes. As promoções enganosas oferecem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima (aqui), produtos da Faber-Castell (aqui), ração de cachorro (aqui) e eletrodomésticos da Wap (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 2.700 curtidas e 783 mil visualizações.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

