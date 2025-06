Quem era o empresário encontrado morto em buraco no Autódromo de Interlagos

O corpo do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, de 35 anos, foi encontrado em uma área em obras nas proximidades do Autódromo de Interlagos na manhã desta terça-feira, 3. Ele estava desaparecido desde a última sexta, 30, quando participou de evento para motos na região. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) investiga as causas da morte.

Adalberto dos Santos Junior se apresentava nas redes sociais como empreendedor e optometrista - profissional com graduação em optometria, e com capacidade para realizar exames oftalmológicos básicos e prescrever óculos de grau.

Ele trabalhava em uma ótica, que possui unidades em Osasco e em Barueri, na Grande São Paulo.

Também nas redes, Júnior mostrava proximidade com o universo das corridas. Ele tinha o hobby de viajar de moto e também exibia fotos pilotando kart, modalidade da qual dizia ser três vezes campeão paulista.

Adalberto Junior era casado com Fernanda Dândalo. A esposa possui, em seu perfil, fotos do casal viajando para países como África do Sul e Nova Zelândia. Na última publicação, feita em 2020, a imagem é do casal em Santa Catarina. Na legenda, Fernanda escreveu: "Motoqueiros Selvagens".

Amigos também usaram as redes para se despedir de Júnior e lamentar a partida do colega. O piloto de kart Paul Robinson, companheiro de pistas do Adalberto, o descreveu como um "cara sensacional" que sempre estava sorrindo e espalhando "alegria por onde passava".

"Junior, que honra foi dividir a pista com você. Que privilégio foi disputar voltas, cruzar linhas de chegada e viver momentos únicos lado a lado", escreveu o piloto.

A localização do corpo de Adalberto foi confirmada pela Prefeitura de São Paulo, na manhã desta terça, 3. O empresário foi encontrado por um funcionário que atuava em uma obra em área sinalizada e totalmente isolada por tapumes e barreiras de concreto no Autódromo de Interlagos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informa que investigadores analisam imagens de câmeras de segurança e escutam testemunhas e familiares para esclarecer as circunstâncias do caso.

Entre os dias 29 de maio e 1º de junho, o Autódromo de Interlagos recebeu o Festival Interlagos 2025: Edição Moto. Procurada, a organização não havia sido localizada até a publicação deste texto. (COLABOROU RENATA OKUMURA)