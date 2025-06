'Dr. Thiago': vereador do PL acusado de abuso sexual infantil é médico

O vereador Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa, 40, preso em flagrante no sábado, em Canarana (MT), acusado de manter uma menor em situação de exploração sexual e armazenar material ilícito envolvendo crianças e adolescentes, é médico e atuou em unidades de saúde do município.

O que aconteceu

Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa está em seu primeiro mandato como vereador pelo PL (Partido Liberal). Conhecido como "Dr. Thiago", ele foi eleito em 2024 com 509 votos e também atuava como médico da rede pública em Canarana, cidade do leste mato-grossense. A Polícia Civil afirma que ele mantinha uma adolescente em situação de extrema vulnerabilidade desde os 12 anos.

O vereador foi preso após cumprimento de mandados e apreensão de equipamentos eletrônicos. Segundo os investigadores, os dispositivos continham registros que indicam abuso e exploração, parte dos quais teria sido produzida por ele próprio. O caso gerou forte repercussão local e estadual.

As redes sociais do vereador não estão mais no ar. Até o momento, não foi possível acessar seus perfis no Facebook e Instagram. Restam apenas imagens arquivadas por veículos de imprensa.

No site da Câmara de Canarana, não há biografia nem detalhamento de sua atuação. A seção "Galeria dos Vereadores" exibe apenas sua foto e nome parlamentar, sem histórico legislativo ou currículo profissional.

Além do cargo político, Thiago exercia funções como médico da rede pública municipal. Segundo o CRM-MT (Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso), ele se formou em 2009 pela Universidade de Cuiabá e possui registro ativo desde 8 de setembro do mesmo ano.

O cadastro oficial indica que ele não possui nenhuma especialidade médica registrada. A prefeitura do município foi procurada para prestar mais informações, mas ainda não respondeu aos questionamentos.

Comissão de Educação

Thiago tomou posse como vereador em 1º de janeiro de 2025, na 11ª Legislatura da Câmara de Canarana. O ato consta no "Termo de Posse dos Vereadores da 11ª Legislatura da Câmara Municipal de Canarana/MT, nº 11/2025", publicado no Jornal Oficial dos Municípios. Ele integra a Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Previdência, Esporte e Lazer.

Há registros de sua atuação legislativa, como a Indicação nº 137/2024. No documento, ele propôs ao prefeito a extensão da rede de água ou implantação de poços artesianos para atender o condomínio de chácaras Nova Canarana. A indicação está registrada nos arquivos oficiais da Câmara.

A Câmara Municipal divulgou nota oficial afirmando que o vereador está afastado das atividades parlamentares. O documento, publicado em 2 de junho, confirma o recebimento da intimação judicial e o afastamento com base no artigo 39, §4º, da Lei Orgânica do Município. "O Poder Legislativo repudia os supostos crimes atribuídos ao vereador", diz o texto, que também reitera compromisso com "a ética, a legalidade e a transparência".

O Partido Liberal suspendeu sua filiação preventivamente e, depois, anunciou sua expulsão. Em nota, a legenda afirmou que repudia qualquer crime contra crianças e adolescentes. A Justiça decretou sua prisão preventiva, e as investigações continuam sob sigilo para apuração de outras possíveis vítimas.

Suspeita de abusos

Barbosa foi preso no sábado, sob suspeita de abuso sexual infantil e armazenamento e divulgação de imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. Segundo a Polícia Civil, Bitencourt estava se relacionando com uma adolescente que era submetida à prática de escravidão sexual.

Há também indícios de que ele utilizava a adolescente para abusar sexualmente de uma criança de apenas dois anos. Após sua prisão, a polícia identificou outra suposta vítima, atualmente com 15 anos, que teria se relacionado com o vereador quando tinha 12 anos. O delegado Flávio Leonardo Santana informou que Bitencourt usava sua profissão de médico para ter acesso e se aproximar das vítimas.

Com base nas investigações, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e no consultório do parlamentar. Na residência, foram apreendidos aparelhos eletrônicos contendo imagens de pornografia infantil, as quais teriam sido produzidas, armazenadas, divulgadas e compartilhadas por Bitencourt. Também foram encontradas roupas infantis. Barbosa não tem filhos.

Paralelamente, Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa também foi réu em uma ação penal por abandono de cargo público, conforme documentos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, indexados pelo JusBrasil. A denúncia, oferecida em 25 de abril de 2022, aponta faltas injustificadas ao trabalho como médico no PSF (Programa de Saúde da Família) do bairro Mutirão em 2021, causando prejuízo ao erário.

O UOL busca contato com a assessoria de imprensa do vereador, e o espaço permanece aberto para manifestação.