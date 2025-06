Quem é Coronel Tadeu, suplente de Carla Zambelli na Câmara

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) anunciou que vai pedir licença parlamentar não remunerada por tempo indeterminado para morar na Europa. Caso o pedido exceda o prazo de 120 dias, ela será substituída na Câmara dos Deputados pelo ex-parlamentar Coronel Tadeu (PL-SP).

Tadeu, coronel da Polícia Militar de São Paulo, foi deputado entre 2018 e 2022 e acabou não conseguindo os votos necessários para renovar o mandato. Ele é suplente do PL no Estado.

Durante o mandato na Câmara, Tadeu atuou como defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi à tribuna do plenário da Casa discursar contra o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vencedores da disputa ao Palácio do Planalto naquele ano.

Em 2019, Tadeu rasgou um cartaz em uma exposição sobre o racismo na Câmara na véspera do Dia da Consciência Negra. Ele arrancou da parede, rasgou e pisou em uma imagem do cartunista Carlos Latuff, em que aparecia um policial, com uma arma fumegante na mão, e um rapaz negro estendido no chão, algemado e com a camisa do Brasil. No cartaz, lia-se a frase "o genocídio da população negra".

Em entrevista ao Estadão naquele ano, disse "não se arrepender" do feito. "Quem foi atacada foi a Polícia Militar", afirmou.

Nesta terça-feira, Zambelli disse que estar fora do Brasil há alguns dias e que vai morar na Europa, onde tem cidadania. A ideia, segundo ela, é atuar pelo fortalecimento da direita nos países da região e "resistir, voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs".

Em nota enviada à imprensa, a deputada não informou a data oficial do início de sua licença, mas que está preparando a documentação à Mesa Diretora da Câmara.