Quais países tem mais imigrantes que serão expulsos de Portugal? Confira ranking

O governo português comunicou nesta segunda-feira, 2, que 33.983 estrangeiros que manifestaram interesse em residir no país tiveram seus pedidos negados e terão que sair de Portugal nos próximos dias. A maioria são indianos (39,6%) e brasileiros (15,8%).

O número de estrangeiros a serem convidados a se retirar de Portugal pode ser ainda maior nos próximos meses, já que o governo português ainda está analisando os pedidos de permanência feitos antes do método ser extinto para conseguir residência fixa no país.

Estrangeiros de quais nacionalidades terão que deixar Portugal?

- Indianos (13.466, o que corresponde a 39,6% do total);

- Brasileiros (5.386, 15,8% do total);

- Cidadãos de Bangladesh (3.750);

- Nepaleses (3.279);

- Paquistaneses (3.005);

- Argelinos (1.054);

- Marroquinos (603);

- Colombianos (236);

- Venezuelanos (234);

- Argentinos (180);

- Outras nacionalidades (2.790).

Por que estrangeiros serão expulsos?

Até o ano passado, uma das formas que os estrangeiros tinham de morar em Portugal era pela manifestação de interesse. Ou seja, a pessoa que entrasse legalmente no país, tivesse emprego e estivesse inscrita e com situação regularizada perante a Previdência Social poderia pedir autorização do governo para morar em definitivo em Portugal.

O método, no entanto, foi extinto em junho de 2024, quando havia 440 mil pedidos desse tipo pendentes, e a análise ficou a cargo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (Aima). Desde então, a agência analisou 184.059 pedidos de moradia, dos quais 150.076 foram aceitos e 33.983, negados.

São essas pessoas, que fizeram a manifestação de interesse até o ano passado e tiveram seus pedidos negados, que passarão a ser notificadas para deixar voluntariamente o país. Se não partirem dentro do prazo estipulado, serão posteriormente expulsos pelo governo português.