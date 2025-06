Presidente do BC do Japão diz que economia pode resistir a impacto de tarifas dos EUA

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta terça-feira que a economia japonesa pode suportar o impacto das tarifas dos Estados Unidos e sustentar um ciclo de aumento da inflação acompanhado por crescimento dos salários, sinalizando que o banco central está pronto para aumentar a taxa de juros.

A incerteza sobre a política comercial dos EUA e as tarifas impostas pelo governo do presidente Donald Trump podem prejudicar as exportações do Japão, fazer com que as empresas adiem planos de gastos e desencorajá-las a aumentar os salários, disse Ueda.

Embora um acordo entre os EUA e a China para reduzir as taxas de importação seja percebido pelos mercados como um desenvolvimento positivo, a incerteza sobre as perspectivas permanece alta, disse ele.

"As recentes políticas tarifárias exercerão pressão baixista sobre a economia do Japão por meio de vários canais diferentes", disse Ueda em um discurso, alertando que a confiança de empresas e famílias já está piorando.

"Dito isso, esperamos que a economia japonesa possa suportar essa pressão de queda", uma vez que os lucros corporativos historicamente altos servem como amortecedor, disse ele.

Ele também disse que o mercado de trabalho apertado do Japão significa que a economia provavelmente manterá uma tendência na qual os salários e os preços aumentam em conjunto - um pré-requisito fundamental para novos aumentos de juros.

Embora a inflação subjacente ao consumidor fique estagnada temporariamente, não há mudança na opinião do Banco do Japão de que ela atingirá gradualmente sua meta de 2%, disse Ueda.

"Embora os desdobramentos das políticas comerciais tenham tido um impacto maior sobre a economia japonesa do que esperávamos, o progresso no sentido de atingir nossa meta de preços continua ganhando impulso", acrescentou.

A economia do Japão contraiu no primeiro trimestre e o crescimento das exportações desacelerou em abril, em um sinal inicial do preço que as tarifas rígidas dos EUA podem infligir à frágil recuperação econômica.

Embora a desaceleração do crescimento possa pesar sobre a inflação, os dados de preços ao consumidor de abril mostraram que as empresas continuaram repassando os custos crescentes de uma ampla gama de produtos, disse Ueda.

"Se as negociações comerciais entre os países prosseguirem e a incerteza sobre as políticas comerciais diminuir, as economias estrangeiras retomarão uma trajetória de crescimento moderado. Isso, por sua vez, acelerará o crescimento econômico do Japão", disse ele.