Post não mostra 'rolê' convocado por Oruam contra prisão de MC Poze do Rodo

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar um vídeo do que seria um suposto protesto na cidade do Rio organizado pelo rapper Oruam contra a prisão de MC Poze do Rodo, na semana passada.

As imagens retratam uma manifestação ocorrida na Linha Amarela, mas que aconteceu em dezembro de 2024. O ato, portanto, não tem qualquer relação com o "rolezinho" recentemente citado por Oruam nem com a prisão do MC Poze do Rodo.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo gravado de dentro de um táxi do Rio. O veículo está em movimento pela Linha Amarela e registra um protesto no outro sentido da via, que está interditada. É possível ver uma grande quantidade de motociclistas reunidos em um longo trecho da avenida. Há um foco de incêndio e pessoas soltam fogos de artifício. As imagens não trazem qualquer elemento que permita identificar quando o episódio ocorreu.

"Rolezinho convocado pelo MC Oruan, em forma de protesto contra a prisão do MC Poze. 'Só falta o sinal verde pra eu fazer o maior rolê de moto da história do Rio pela liberdade do PZ [MC Poze do Rodo]. Mostrar que o povo tem voz'", diz texto que acompanha post, associando o vídeo ao ato convocado por Oruam para a última sexta.

Por que é falso

Vídeo mostra protesto ocorrido no ano passado. Uma busca reversa permitiu chegar ao conteúdo original, publicado em 20 de dezembro de 2024 por um perfil que registra "rolezinhos" e encontros de motoqueiros (aqui e abaixo). Ou seja: as imagens são anteriores à prisão de MC Poze do Rodo e da postagem feita por Oruam.

Oruam expressou desejo de "organizar maior rolê de moto do Rio". Na quinta-feira da semana passada, mesmo dia da prisão do seu amigo MC Poze do Rodo, o rapper postou no X (antigo Twitter) uma mensagem sobre sua vontade de promover um grande "rolê" de moto no Rio (aqui e abaixo). O post foi interpretado por algumas pessoas como uma convocação para um protesto contra a prisão de MC Poze do Rodo.

Só o sinal verde eu fazer o maior rolê de moto da história do rio pela liberdade do pz mostrar que o povo tem voz -- 22 (@mauro_davi6) May 29, 2025

"Rolezinho" aconteceu horas após post de Oruam. Na madrugada de quinta para sexta-feira, centenas de motociclistas se reuniram na zona norte do Rio, em ação considerada como uma resposta à publicação do rapper. Uma operação da Polícia Militar agiu nas principais saídas da comunidade Camarista Méier. Segundo a PM, foram apreendidas seis motos irregulares e um homem foi detido (aqui).

MC Poze do Rodo foi solto hoje. Marlon Brandon Coelho Couto da Silva, nome do cantor, deixou Bangu 3 na tarde de hoje após uma decisão da Justiça do Rio. O músico foi recebido em frente ao complexo penitenciário por familiares, amigos e uma multidão de fãs (aqui). Oruam foi ao local para acompanhar a saída do amigo e a presença dele causou tumulto (aqui).

MC Poze do Rodo foi preso acusado de apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho (aqui). Viviane Noronha, esposa do cantor, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio contra lavagem de dinheiro da cúpula da facção (aqui).

Oruam é filho de Marcinho VP. Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nome do rapper, disse não considerar o pai como um "monstro" e o vê como "exemplo". Apontado como um dos líderes do Comando Vermelho, Marcinho VP está preso desde 1996 por tráfico e homicídio no presídio federal de Campo Grande (MS) (aqui).

Viralização. Uma publicação no Instagram tem mais de 8.300 curtidas até hoje.

