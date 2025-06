Polícia está vasculhando "vasta" área do Algarve em caso Madeleine McCann

LAGOS, Portugal (Reuters) - As polícias portuguesa e alemã iniciaram nesta terça-feira buscas conjuntas em uma "vasta" área na região do Algarve, no sul de Portugal, em busca de novas evidências relacionadas ao desaparecimento em 2007 da criança britânica Madeleine McCann, à época com três anos.

A Polícia Judiciária (PJ) de Portugal havia dito na segunda-feira que executaria mandados de busca entre 2 e 6 de junho, a pedido do Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, que em 2022 identificou formalmente o alemão Christian Brueckner como suspeito oficial do caso.

Uma fonte envolvida na operação de busca disse que a área visada era "vasta", com a polícia usando radar de penetração no solo em vários hectares. Os policiais portugueses estão seguindo instruções da polícia alemã de acordo com uma Ordem de Investigação Europeia.

A escala das buscas pode ser a mais extensa desde que a investigação inicial foi encerrada em 2008.

Novas buscas, mas relativamente focadas, foram ordenadas pelas polícias portuguesa, britânica e alemã em matagais, poços e reservatórios em 2014, 2020 e 2023. Nenhuma dessas buscas foi confirmada como tendo produzido provas significativas.

Imagens da Reuters mostraram agentes uniformizados da PJ em um cordão de isolamento em uma estrada de terra em Atalaia -- um bairro do município de Lagos -- acenando para vans e carros sem identificação com placas alemãs da cidade de Wiesbaden, onde o Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA) tem sua sede.

O BKA está auxiliando a polícia portuguesa com "medidas processuais penais", disseram os promotores de Braunschweig à Reuters, recusando-se a fornecer mais detalhes.

Os ocupantes de um dos veículos alemães usavam chapéus de balde, roupas com padrões de camuflagem e cobriam o rosto com bandanas.

Uma van pertencente à Polícia Marítima de Portugal também chegou. Essa força tem jurisdição sobre as áreas costeiras e participou de buscas anteriores em praias, poços e reservatórios usando mergulhadores especializados.

A estrada que a polícia isolou está localizada perto de um campo de golfe e a menos de 1 km da praia. A área de busca estava próxima a uma propriedade em que Brueckner morava, disse um vizinho à Reuters em 2020, embora não tenha ficado claro quando.

Madeleine desapareceu em 3 de maio de 2007, quando estava de férias com a família na cidade algarvia de Praia da Luz, provocando uma busca frenética e chamando a atenção da mídia mundial. Ela nunca foi encontrada.

A polícia alemã disse em junho de 2020 que Madeleine foi dada como morta e que Brueckner, de 40 anos, era provavelmente o responsável. Ele negou a responsabilidade.

Brueckner, um abusador de crianças e traficante de drogas condenado, está atrás das grades na Alemanha por estuprar uma mulher de 72 anos na mesma área do Algarve. Sua sentença vai até setembro, o que significa que ele está pronto para ser libertado, a menos que os promotores encontrem provas suficientes para acusá-lo pelo desaparecimento de Madeleine.

Em 17 de janeiro, a Sky News citou o promotor alemão que está investigando o desaparecimento de Madeleine, dizendo que não havia atualmente nenhuma perspectiva de acusação contra Brueckner.

