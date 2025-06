PM faz operação no Complexo de Israel, e tiroteio fecha Av. Brasil no Rio

Uma operação da Polícia Militar em comunidades do Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro, resultou em tiroteios que interditaram a Avenida Brasil, uma das principais vias da capital fluminense.

O que aconteceu

PM interditou dois sentidos da Av. Brasil durante a madrugada, mas via foi liberada por volta das 5h30. Segundo o COR (Centro de Operações Rio), as interdições ocorreram na altura de Vigário Geral, sentido Centro, em função da ação policial próxima ao local.

Tiroteio próximo à avenida foi relatado nas redes sociais. Conforme divulgado pela organização civil Voz das Comunidades, a operação policial ocorreu nas comunidades Cidade Alta, Parada de Lucas, Pica-pau e Cinco Bocas, do Complexo de Israel, e no Morro da Primavera, também na zona norte. Na região, de acordo com a entidade, aulas em dezenas de escolas foram suspensas pela manhã. O UOL tenta confirmar as informações com a Secretaria de Estado de Segurança Pública fluminense.

Operação também afetou passageiros de trem. A Mobi-Rio informou que serviços das linhas 60 - Deodoro x Gentileza (Parador), 61 - Deodoro x Gentileza (Expresso) e 71 - Vigário Geral x Gentileza (Expresso) estavam operando com os intervalos irregulares por volta das 6 horas. Uma hora depois, porém, o órgão informou que as operações do corredor Transbrasil já estavam normalizadas.

Mesmo após liberação da Av. Brasil, PM permanecia na via, por volta das 6 horas, segundo o COR. O órgão municipal recomendou que passageiros e motoristas utilizassem a Linha Vermelha como alternativa de acesso à região central do Rio.

Outro tiroteio foi reportado no Complexo do Chapadão, também na zona norte, por volta das 8 horas, segundo a Voz das Comunidades. A reportagem tenta confirmar a informação com a Sesp e o texto será atualizado no caso de novas manifestações.

Ainda não há informações sobre o objetivo das ações policiais e se houve feridos e prisões. O texto será atualizado no caso de novas apurações.