PL afasta vereador preso por suspeita de abuso sexual infantil em MT

O PL (Partido Liberal) afastou o vereador de Canarana (MT) Thiago Bitencourt Ianes Barbosa, preso no sábado (31) por suspeita de abuso sexual infantil, armazenamento e divulgação de imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes.

O que aconteceu

"PL repudia com veemência os crimes atribuídos ao vereador", disse a legenda por meio de nota. O partido informou ainda que, "assim que tomou conhecimento dos fatos, determinou seu imediato afastamento." A legenda disse que defende "o rigor da lei e aguarda a apuração completa das autoridades. Condutas dessa natureza são absolutamente inadmissíveis."

Bitencourt mantinha relacionamento forçado com uma adolescente que vinha sendo submetida a prática de escravidão sexual, segundo a Polícia Civil. Além disso, segundo a investigação, há indícios de que ele utilizava a menina como instrumento para abusar sexualmente de uma criança de dois anos.

Polícia identificou e localizou outra suposta vítima, com 15 anos, que teria se relacionado com ele aos 12 anos. Vereador se valia da sua profissão de médico para ter acesso às vítimas, de acordo com o delegado Flávio Leonardo Santana. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e no consultório do parlamentar.

Na casa dele, foram apreendidos aparelhos eletrônicos com imagens de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Os materiais teriam sido produzidos e armazenados por Bitencourt, que também teria divulgado e compartilhado as imagens.

PL suspendeu preventivamente a filiação do vereador. "O PL estadual, o PL mulher estadual e o PL municipal repudiam veementemente as alegações e crimes atribuídos ao vereador, motivo esse que causou a suspensão de sua filiação", diz nota do diretório estadual do partido.

Legenda disse que abriu processo de exclusão do parlamentar do partido. "Será garantido o devido processo legal até decisão definitiva sobre o assunto, contudo, desde já, a filiação do vereador está suspensa", disse em nota. "O diretório municipal de Canarana já recebeu determinação para que adote as medidas administrativas cabíveis imediatamente".