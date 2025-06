Piloto brasileiro sobrevoa vulcão em erupção na Itália; veja vídeo

O piloto brasileiro Rafael Santoro, 39, sobrevoava próximo ao vulcão Etna, na Itália, no momento da erupção, e registrou o fenômeno natural em vídeo.

O que aconteceu

Piloto registrou o momento durante um de seus voos com trajeto de Barcelona, na Espanha, à Doha, no Qatar, na segunda-feira (2). Na gravação, divulgada nas redes sociais, é possível ver a densa coluna de fumaça na região próxima ao pico do vulcão que entrou em erupção na Sicília.

Brasileiro explica que a aeronave não pode passar por dentro da nuvem de fumaça, apenas por cima dela. "Tá reportado aqui que ela [a nuvem de fumaça] tá a 18 mil pés [de altura]. Nós [no avião] estamos a 39 mil pés", diz ele na gravação.

O brasileiro explicou que a equipe de voo já estava ciente sobre o risco de o vulcão entrar em erupção. Isso, entretanto, não alterou os planos do voo porque a visibilidade não foi prejudicada.

Ele se mostrou impressionado pelo evento. "Legal, né? Nunca tinha visto um vulcão assim. Bonito demais".

Rafael Santoro é natural de Fortaleza (CE), mas mora em Doha. O brasileiro ganhou popularidade digital por fazer vídeos sobre sua rotina profissional e soma mais de 30 mil seguidores no Instagram.

Erupção

Vulcão Etna entrou em erupção no início desta semana. Enormes nuvens de fumaça preencheram o céu da Sicília em decorrência da atividade vulcânica.

Turistas que estavam próximos ao vulcão correram assustados. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o público fugindo em busca de proteção.

Atividade vulcânica foi cessada. Três fluxos de lava que estavam em atividade começaram a esfriar.

Defesa Civil da Sicília recomendou que turistas evitem a região próximo ao vulcão até que as autoridades garantam a segurança da área.