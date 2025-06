Petz dispara após Cade aprovar fusão com Cobasi sem restrições

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Petz disparavam nesta terça-feira, após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar na véspera a fusão da varejista de produtos e serviços para animais de estimação com a rival Cobasi, sem restrições.

Às 10h26, os papéis subiam 6,98%, a R$4,6, tendo chegado a R$4,72 na máxima até o momento, capitaneando a coluna positiva do Ibovespa, que cedia 0,29%.

A notícia é positiva para a Petz, destacaram analistas do JPMorgan, observando que a fusão é o principal impulsionador das ações da companhia e estimando a conclusão da operação para o terceiro trimestre ou início do quarto trimestre do ano.

"O foco agora provavelmente se voltará para a integração das operações e a extração de sinergias, estimadas entre R$220 milhões e R$330 milhões, com 80% a serem capturados em três anos", acrescentaram em relatório a clientes.

A aprovação pelo Cade torna-se definitiva após 15 dias, caso não haja manifestação pelo Tribunal do Cade ou recursos por terceiros interessados, e abre caminho para a criação de uma gigante do setor no país.

Petz e Cobasi anunciaram acordo para a combinação de seus negócios em agosto do ano passado. A transação prevê que a Petz será uma subsidiária integral da Cobasi. Além disso, os acionistas da Petz terão 52,6% da empresa combinada.

A união cria uma companhia com receita bruta ao redor de R$7 bilhões, com cerca de 11% de participação de mercado, 494 lojas em mais de 140 cidades e 20 marcas próprias de produtos.