Peregrinos muçulmanos devem enfrentar calor intenso na visita anual a Meca e autoridades sauditas pedem cautela

A peregrinação anual a Meca, na Arábia Saudita, começa oficialmente nesta quarta-feira (4) e, mais uma vez, este ano será marcada por altas temperaturas, com previsão de calor acima dos 40 ºC esta semana. Nesta terça-feira (3), as autoridades sauditas pediram aos fiéis que permaneçam em suas tendas na quinta-feira (5), durante o segundo dia do hajj, no ápice da celebração, devido às altas temperaturas.

De acordo com a emissora estatal saudita, o ministro para o hajj, Tawfiq Al Rabiah, pediu aos fiéis que não saíssem de suas tendas entre 10h e 16h de quinta-feira, durante o dia de Arafat. Nesta importante etapa, os peregrinos se reúnem no Monte Arafat e em seus arredores, a cerca de 20 km de Meca, onde o profeta Maomé teria proferido o seu último sermão.

Quase não há pontos com sombra na colina, deixando as pessoas expostas ao sol do deserto por várias horas. "Alertamos contra a subida nas montanhas ou lugares altos no dia de Arafat, pois isso exige esforço físico intenso e aumenta o risco de exaustão pelo calor", disse o Ministério da Saúde, citado pela imprensa saudita.

Na segunda-feira (2), o ministério informou que 44 pessoas foram atendidas devido à exposição ao calor. No ano passado, mais de 1.300 peregrinos morreram durante o hajj devido a temperaturas de até 51,8 ºC, segundo dados oficiais.

Este ano, a rica monarquia do Golfo mobilizou mais de 40 agências governamentais e 250 mil funcionários, incluindo milhares de socorristas, para tentar mitigar os riscos relacionados ao calor. Além disso, foram instalados 50 mil metros quadrados de áreas com sombra e mais de 400 pontos de água fresca, disse o ministro para o hajj à AFP na semana passada.

Mais de 1,4 milhão de peregrinos já haviam chegado à Arábia Saudita até domingo (1°), segundo as autoridades.

"Em busca da pureza"

Há 1.500 anos os muçulmanos vão a Meca para celebrar o hajj. Segundo a tradição, aquele que efetua o hajj volta para casa "puro e inocente", como no dia em que nasceu.

Um dos cinco pilares do Islã, o hajj deve ser realizado pelo menos uma vez na vida de um muçulmano praticante que tenha condições financeiras. Ele consiste em uma série de ritos religiosos realizados durante vários dias na cidade sagrada e em seus arredores.

Situada a 800 km de Riade, capital da Arábia Saudita, Meca é considerada o berço do profeta Maomé e do Islã. O hajj é marcado por várias etapas, mas um dos pontos altos do ritual é o momento em que os fiéis giram em torno da Kaaba, a estrutura cúbica localizada na Grande Mesquita. De acordo com a tradição, a Kaaba abriga uma pedra negra que teria sido arrancada do paraíso.

(Com AFP)