Oposição liberal derrota conservadores em eleição na Coreia do Sul - Lee Jae-myung será empossado para mandato de cinco anos assim que resultado for validado pela comissão eleitoral. Ele desbancou conservador aliado de Yoon Suk Yeol, que sofreu impeachment após tentar impor lei marcial.O oposicionista Lee Jae-myung, do Partido Democrático, é o novo presidente eleito da Coreia do Sul, anunciou a imprensa do país nesta terça-feira (03/06). Ele deve ser empossado para um mandato de cinco anos já no dia seguinte, assim que o resultado for ratificado pela comissão eleitoral.

Lee, que tem uma agenda liberal, desbancou o principal candidato conservador, o ex-ministro do Trabalho Kim Moon Soo. O adversário, que serviu no governo do presidente deposto Yoon Suk Yeol, reconheceu a derrota.

Com 99,2% dos votos contados na madrugada de quarta-feira (horário local), Lee liderava a apuração com 49,3% dos votos. Pesquisas de boca de urna das principais emissoras de TV sul-coreanas também indicavam vitória do candidato. Quase 80% dos eleitores foram às urnas – a maior taxa de comparecimento desde 1997.

Mais cedo, Lee fez um discurso a apoiadores nas ruas de Seul em que reiterou suas principais metas para o governo, como a revitalização da economia, a promoção da paz com a vizinha Coreia do Norte e a reconciliação de um país politicamente polarizado.

Lee – que sobreviveu a uma tentativa de assassinato no ano passado – fez campanha usando colete à prova de bala e discursando por trás de uma barreira protetora de vidro.

Espera-se que a eleição ponha fim a uma crise política deflagrada no final do ano passado, após o conservador e à época presidente Yoon Suk Yeol ter tentado impor a lei marcial no país e enviado militares ao parlamento. Por causa disso, Yoon acabou sendo destituído do cargo – mas não sem antes atrair uma multidão de críticos e defensores às ruas. Como consequência, a eleição presidencial foi antecipada.

Ao longo da campanha, Lee prometeu responsabilizar os envolvidos na declaração de lei marcial, suscitando temores de que ele possa instrumentalizar investigações para perseguir adversários.

Quem é Lee Jae-myung

Personagem polêmico da cena política sul-coreana, Lee tem 61 anos e é ex-governador da província de Gyeonggi e ex-prefeito de Seongnam.

De origem simples, foi trabalhador infantil e ganhou fama por suas críticas contundentes ao establishment conservador do país e por seus apelos por uma Coreia do Sul mais assertiva na política externa. Essa retórica lhe conferiu a imagem de alguém capaz de implementar reformas abrangentes e corrigir a profunda desigualdade econômica e a corrupção do país.

Críticos veem em Lee um populista perigoso e alguém que volta atrás em promessas com facilidade.

O novo presidente eleito enfrenta uma série de processos na Justiça sob acusação de mentir na campanha eleitoral de 2022, corrupção, mau uso de verba pública, envio de dinheiro à Coreia do Norte e coação de testemunha. Lee nega ter feito qualquer coisa errada.

Na política externa, Lee prometeu ser pragmático e fortalecer a parceria entre Seul, Washington e Tóquio – posição que não difere muito da encampada pelos conservadores. Ele também se comprometeu a melhorar as relações com a Coreia do Norte, mas admitiu que seria "muito difícil" realizar uma cúpula com o líder norte-coreano Kim Jong-un em um futuro próximo.

Os principais desafios de sua gestão devem ser a política de tarifas do presidente americano Donald Trump e o programa nuclear da vizinha Coreia do Norte.

ra (AP, AFP, Reuters)