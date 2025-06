Nutricionista suspeito de abusar de pacientes no PR é considerado foragido

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil do Paraná procura um nutricionista suspeito de ter abusado sexualmente de três pacientes.

O que aconteceu

Daniel Victor Lima Casagrande, 29, é considerado foragido da Justiça, suspeito de violência sexual mediante fraude. A prisão preventiva foi decretada após a polícia identificar três possíveis vítimas do nutricionista.

Primeira vítima procurou a polícia no dia 29 de maio. Às autoridades, ela relatou que foi obrigada a deitar no chão para fazer uma espécie de procedimento na região do abdômen, quando foi tocada nas partes íntimas.

Nutricionista já respondia judicialmente por outro crime semelhante. A delegada que investiga o caso, El Freitas, afirmou que o homem já era acusado de importunação sexual em um caso semelhante.

Após repercussão, polícia recebeu informações sobre possível terceira vítima. Ainda de acordo com a delegada, a prisão foi pedida para a investigação identificar outras eventuais ocorrências envolvendo o nutricionista.