Nintendo moderniza 'Mario Kart' para lançamento de Switch 2

Para o episódio inédito de Mario Kart que acompanhará o lançamento do console Switch 2 na quinta-feira (5), a gigante dos videogames Nintendo apostou em ingredientes que levaram ao sucesso títulos como "Fortnite".

A principal novidade de "Mario Kart World" será um mundo aberto, entre montanhas cobertas de neve e praias paradisíacas, que poderá ser navegado livremente ao volante de um veículo veloz e usado como pista de corrida entre dois circuitos.

"Queríamos mudar completamente o conceito para torná-lo jogável em um mundo mais amplo", explicou o produtor do jogo, Yabuki Kosuke, em uma entrevista publicada no site do grupo japonês.

Para ele, a última edição da série, "Mario Kart 8", conseguiu "aperfeiçoar a fórmula que tínhamos seguido até então na série, na qual os jogadores correm em pistas individuais".

Esta nova versão, desenvolvida desde 2017 e inicialmente projetada para o primeiro Switch, acabou sendo substituída por outra para integrar os avanços tecnológicos.

Além de seu mundo aberto, o jogo propõe uma espécie de "battle royale" na qual os jogadores são eliminados um após o outro, um conceito popularizado por títulos como "Fortnite" e "Call of Duty: Warzone".

As corridas serão disputadas entre 24 jogadores, em vez dos 12 anteriores, e contarão com alternância entre dia e noite, efeitos climáticos dinâmicos (neve, chuva) e mais obstáculos na tela.

O Switch 2 também permitirá que os jogadores conversem ao vivo e apareçam em bolhas na tela, se estiverem equipados com uma câmera que será vendida separadamente.

"Mario Kart World" é a força por trás de uma série de jogos lançados em 1992 para o Super Nintendo, e parte de seu sucesso está em sua longevidade, abrangendo gerações de jogadores.

Com mais de 76,6 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, "Mario Kart 8", lançado há mais de dez anos, ainda era o quarto jogo mais vendido na França em 2024, segundo dados do mercado físico da Sell.

kf/mch/vmt/sag/mb/yr/jc

© Agence France-Presse