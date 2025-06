Motta e Alcolumbre cumpriram papel institucional que se esperava deles, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) cumpriram o papel institucional que "se esperava" em meio à crise do IOF nas últimas semanas. "O que aconteceu de uma semana pra cá é o melhor que podia ter acontecido e devemos isso a Hugo Motta e Davi Alcolumbre. O papel que se esperava, institucionalmente falando, foi exatamente o que eles cumpriram, disse o ministro em evento da revista Piauí em Brasília nesta terça-feira (3).

A fala foi feita em meio à pressão do Congresso para o governo apresentar uma alternativa à alta do IOF. Na segunda, 2, o ministro anunciou que as conversas com Motta e Alcolumbre evoluíram e que um projeto com alternativas será apresentado nesta semana.

Haddad disse que o Congresso está cumprindo seu papel e dialogando com suas bases, líderes e partidos. "Ninguém está a atribuir malícia, má vontade a quem quer que seja, não parece ser isso, é outra coisa que está acontecendo".

"Não estou falando para criticar quem quer que seja, as pessoas estão cumprindo seu papel dialogando com respectivas bases, líderes, partidos, e cada um está agindo segundo o que pensa ser o melhor, ninguém está a atribuir malícia, má vontade a quem quer que seja, não parece ser isso. É outra coisa que está acontecendo, e não é no Brasil, está acontecendo em diversos lugares do mundo", disse o ministro.

De acordo com o ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está fazendo um "esforço de buscar harmonia perdida" entre os Poderes para fazer a agenda do País avançar. "Há objetivo de reconstruir canais de comunicação institucionais", afirmou.