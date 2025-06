Tela grande e resistência militar: conheça o novo celular Moto g56

O Moto g56 5G está entre nós. O novo smartphone da Motorola chegou ao Brasil por R$ 1.999 se destacando pela alta resistência e boa bateria, segundo suas especificações técnicas.

Disponível nas cores grafite, verde e cinza, o lançamento também traz uma tela de 6,7 polegadas, maior do que a irmão Moto g55 (6,5 polegadas).

"Ele conta com resistência à água, durabilidade de nível militar e proteção reforçada com o vidro Corning Gorilla Glass 7i3, duas vezes mais resistente que o da geração anterior", destacou a fabricante em comunicado.

Como é o Moto g56?

Resistência. A principal promessa desse modelo é a resistência, já que o celular passou por 16 testes de durabilidade, incluindo resistência a temperaturas extremas, variações de pressão e quedas de até 1,2 metro, atendendo a padrões militares, de acordo com a Motorola

Proteção. O Moto g56 conta com certificações IP68 e IP69, que indicam resistência à poeira, sujeira, areia e à água. De acordo com a companhia, o aparelho pode ser submerso em até 1,5 metro de água doce por até 30 minutos.

Design elegante. Com bordas finas e design sem entalhes, o smartphone mantém uma estrutura semelhante à geração anterior, mas com espaço maior para acomodar as lentes e o flash. O acabamento é em vegan leather, material sintético que simula o couro.

Tela grande. A tela oferece uma resolução FHD+ e taxa de atualização de 120 Hz, prometendo imagens mais fluidas (quanto maior esse número, mais rápida a transição das cenas é).

O painel acompanha recursos, como o Modo Alto Brilho, que melhora a visibilidade em ambientes externos, e a tecnologia Water Touch, em que a tela responde ao toque e gestos mesmo quando molhada.

Câmeras. O sistema de câmera Sony LYTIA 600 traz um sensor principal de 50 MP e lente ultra-wide (que amplia o campo de visão; abertura de 119º) de 8 MP.

A Motorola promete imagens mais brilhantes e nítidas mesmo em ambientes com alta e baixa iluminação. O zoom digital máximo é de 8x.

Já na câmera frontal conta com um sensor de 32 MP.

Bateria. Com 5.200 mAh, a bateria do dispositivo promete até 40 horas de uso com uma única carga. Também tem um carregamento rápido que promete autonomia para o dia todo em apenas 36 minutos na tomada.

Processador. É equipado com o chip MediaTek Dimensity 7060, com tecnologia HyperEngine Gaming, que promete um desempenho rápido e responsivo para jogos.

Contudo, é importante lembrar que trata-se de um smartphone mais básico. Não dá para esperar um comportamento tão bom quanto o de um top de linha.

Preço no Brasil

O celular da Motorola está disponível por R$ 1.999. Mas é possível ter o dispositivo com desconto de 10% ao comprar à vista (Pix), custando R$ 1.799, tanto na Magalu quanto na loja oficial da empresa.

Para quem busca um celular mais barato, o Guia de Compras UOL separou as gerações anteriores da linha Moto g, confira a seguir:

