Moraes manda PF ouvir Mourão sobre ligação de Bolsonaro antes de depoimento

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou hoje que a Polícia Federal ouça o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) sobre a ligação que teria recebido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na véspera do depoimento sobre a tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Moraes acatou pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República). O ministro deu prazo de 15 dias para que Mourão seja ouvido.

Senador teria recebido telefonema de Bolsonaro um dia antes de prestar depoimento no STF. O ex-presidente teria orientado Mourão, que é sua testemunha no processo que apura a tentativa de golpe, sobre o que dizer no depoimento ao Supremo, em 23 de maio. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

PGR vê possibilidade de coação e constrangimento de testemunha. "Revela-se necessário, a priori, a oitiva da testemunha a fim de averiguar a veracidade e a extensão dos fatos veiculados, possibilitando a formação de um juízo de valor fundamentado e esclarecido sobre a matéria, antes da adoção de outras medidas eventualmente necessárias ao caso", diz o órgão.

O próprio Mourão contou que Bolsonaro o procurou. Segundo o senador, Bolsonaro pediu, por exemplo, que ele dissesse nunca ter ouvido qualquer menção do ex-presidente sobre algum tipo de ruptura institucional.

Após a repercussão, Mourão recuou e disse que os dois conversaram "coisas genéricas de companheiros de longas datas". À Folha de S.Paulo, ele disse que Bolsonaro ligou apenas para confirmar a data e o horário de seu depoimento.