Vídeo mostra ameaça de prisão de Moraes a Rebelo, mas corta 'cagada' de PGR

Do UOL, em Brasília

Vídeo liberado hoje pelo STF (Supremo Tribunal Federal) mostra a ameaça de prisão ao ex-ministro de Defesa Aldo Rebelo feita por Alexandre de Moraes, mas esconde a fala do procurador-geral da República, Paulo Gonet, em que ele diz que havia feito "cagada" ao fazer uma pergunta no mesmo depoimento.

O que aconteceu

Aldo Rebelo depôs como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Apenas o advogado de Garnier, Demóstenes Torres, Gonet e Moraes fazem perguntas no depoimento, realizado no dia 23 de maio.

Em sua fala, Rebelo tentou minimizar atuação de Garnier. Ao ser perguntado sobre o ex-comandante ter colocado "suas tropas à disposição" de Jair Bolsonaro, Rebelo tentou defender que se tratava de uma "força de expressão". A frase teria sido dita por Garnier ao ex-presidente na reunião com os comandantes das Forças Armadas em novembro de 2022 e é uma das principais acusações na denúncia em que ele, Bolsonaro e mais seis pessoas viraram réus.

Rebelo foi interrompido por Moraes. O ministro questionou se ele havia presenciado a reunião dos comandantes militares com Bolsonaro. Ele negou. Moraes mandou que uma "resposta fática", ou seja, que ele se restringisse apenas aos fatos.

Na sequência, Rebelo respondeu que não admitiria censura. Moraes mandou que ele se comportasse, caso contrário, "seria preso por desacato". Após o diálogo tenso, a defesa de Almir Garnier retomou os questionamentos e não voltou mais para a discussão sobre a expressão.

Ex-comandantes implicaram Garnier por conta dessa frase. Os ex-comandantes do Exército e da FAB (Força Aérea Brasileira) afirmaram que ele foi o único dos chefes das Forças Armadas a sinalizar apoio ao plano golpista. A defesa dele tenta contestar essa versão.

No vídeo da audiência divulgado pelo STF, um deslize de Gonet é abafado. Ao final da audiência, o procurador-geral da República havia deixado vazar a expressão "fiz uma cagada", ao deixar o microfone aberto naquela ocasião. Era uma referência à pergunta que ele havia feito, que continha um pedido para Rebelo acabar fazendo um juízo de valor, algo que Moraes já tinha pedido para ser evitado. Gonet tampa a boca nesse momento e há um ruído no vídeo que esconde a declaração.