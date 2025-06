Minerva capta R$ 1,7 bilhão em aumento de capital

São Paulo, 3 - A Minerva levantou R$ 1,715 bilhão com a subscrição de 331,7 milhões de ações no âmbito do seu aumento de capital social, encerrando a primeira fase do processo com adesão de cerca de 85,75% dos papéis disponíveis, de acordo com informações de Fato Relevante divulgado na segunda-feira, 2. A operação foi realizada ao preço de R$ 5,17 por ação.Com isso, a companhia superou a meta mínima de R$ 1 bilhão estipulada para a homologação parcial do aumento de capital. "A quantidade de ações subscritas durante o prazo para exercício do direito de preferência supera os 193,4 milhões de ações cuja subscrição era necessária para a homologação do aumento de capital parcialmente subscrito", informou a empresa.Os acionistas que exerceram o direito de preferência também terão direito a bônus de subscrição, na proporção de um bônus para cada duas ações adquiridas. Cada bônus garante ao investidor o direito de subscrever uma nova ação, nas condições aprovadas pela assembleia de 29 de abril.Com o encerramento da primeira fase, restaram 55,1 milhões de ações disponíveis para subscrição - cerca de 14,25% do total da oferta. Esses papéis poderão ser adquiridos pelos investidores que solicitaram a reserva de sobras no momento da subscrição. Cada ação inicialmente subscrita dará direito à compra de 0,16875 ação adicional.Os acionistas que pediram reserva também poderão solicitar a aquisição de um número adicional de ações, dentro do limite de papéis ainda não subscritos. Caso a demanda exceda a quantidade de ações restantes, será realizado um rateio proporcional com base na quantidade de ações subscritas na primeira fase.