MGI autoriza e detalha 2.021 vagas na segunda edição do CNU 2025

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta terça-feira (3), três portarias que detalham a autorização de 2.021 vagas para a edição de 2025 do Concurso Público Nacional Unificado (CNU).

Ao todo, o Ministério já havia anunciado que o CNU de 2025 vai ofertar de 3.652 vagas, distribuídas entre 36 órgãos da administração pública. As portarias abaixo formalizam a autorização de criação das vagas.

Portarias

Portaria nº 4.264/2025 destina 21 vagas no cargo de técnico de assuntos educacionais para a Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

A Portaria nº 4.265/2025 autoriza 300 vagas para o cargo de analista do seguro social no instituto nacional do seguro social (INSS).

Já a Portaria nº 4.266/2025 contempla 1,7 mil vagas, distribuídas entre os seguintes órgãos e entidades:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: 500 vagas + cadastro de reserva

Comando da Marinha: 140 vagas

Comando do Exército: 131 vagas

Hospital das Forças Armadas (HFA): 130 vagas

Comando da Aeronáutica: 90 vagas

Agência Nacional de Mineração (ANM): 80 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): 70 vagas

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro): 65 vagas

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA): 64 vagas

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): 66 vagas

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan): 60 vagas

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI): 50 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel): 50 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): 50 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq): 30 vagas

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA): 33 vagas

Ministério das Cidades (MCid): 15 vagas

Imprensa Nacional (IN): 14 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): 14 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 20 vagas

Agência Nacional do Cinema (Ancine): 20 vagas

Ministério do Turismo (MTur): 8 vagas

Vagas

Das 3.652 vagas ofertadas na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, 3.144 são para cargos de nível superior e 508 para os de nível intermediário.

Do total de vagas, 2.480 vagas serão de provimento imediato, e 1.172 destinadas ao provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

Os cargos do chamado segundo Enem dos Concursos serão organizados em nove blocos temáticos, o que permite ao candidato se inscrever para mais de um cargo dentro do mesmo bloco e definir a ordem de preferência, em caso de aprovação.

Confira aqui a tabela atualizada com os 36 órgãos e os 3.652 cargos participantes da segunda edição do CNU.

Cronograma

A banca organizadora da segunda edição deste processo seletivo ainda não foi definida. Em abril, o Ministério da Gestão publicou o termo de referência, que convoca as bancas interessadas na organização do certame. A previsão do MGI é de que a divulgação do edital será até julho, quando será aberto oficialmente o período de inscrições.

As provas serão aplicadas em duas datas em 228 municípios de todas as regiões do país. As provas objetivas de todos os cargos estão agendadas para 5 de outubro. Somente os aprovados na primeira fase serão convocados a fazer a discursiva da segunda fase do CNU 2025, em 7 de dezembro.

O resultado final com os nomes dos aprovados será conhecido em fevereiro de 2026.

O Ministério da Gestão criou um site que reúne todas as informações oficiais sobre o CNU 2025 e deve ser considerado a principal fonte de consulta pelos candidatos.