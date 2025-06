Comando Vermelho lavou dinheiro em negócios com suposto membro da Al-Qaeda

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que um homem procurado pelo FBI e apontado como operador do grupo islâmico Al-Qaeda lavou dinheiro para o CV (Comando Vermelho), cuja cúpula foi alvo de operação policial deflagrada hoje.

O que aconteceu

Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim é investigado em inquérito sobre lavagem de dinheiro operada pelo CV. Em nota, a Polícia Civil informou que o egípcio foi identificado a partir de análises financeiras de transações ilegais envolvendo a facção. A identidade de Ibrahim foi divulgada por Moysés Santana Gomes, delegado titular da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), em entrevista ao Globo.

Delegado afirmou que investigado possui "histórico relevante no sistema financeiro informal ligado à facção". Segundo Gomes, o estrangeiro é procurado pelo FBI, a polícia federal norte-americana, por suspeita de "atuar como agente facilitador de operações financeiras em nome da Al-Qaeda", grupo islâmico fundamentalista acusado de promover ataques terroristas pelo mundo, conforme dados de cooperação internacional.

Egípcio ingressou no país em 2018 e estava em condição migratória regular, segundo informado pelo Ministério da Justiça em 2019. À época, Ibrahim foi incluído pelo FBI na lista de suspeitos de envolvimento em terrorismo e era procurado pelo governo norte-americano para interrogatório. "Tenho muito medo de ser deportado ou extraditado porque no meu país muitos dissidentes do governo foram torturados e mortos", afirmou ainda Ibrahim após depoimento na PF em 2019.

Ibrahim já negou ter ligação com Al-Qaeda. Em agosto de 2019, ele se apresentou à Polícia Federal em Guarulhos e declarou que o FBI não tinha provas de que ele seria ligado ao grupo islâmico. "Desafio o FBI a provar que sou um terrorista. Não vão encontrar nada porque não sou. Já estava no Brasil há mais de dois anos levando uma vida como qualquer cidadão, casado e trabalhando. O meu caso é de perseguição política", afirmou na ocasião, falando em árabe para a imprensa com o auxílio de um tradutor.

UOL tenta localizar a defesa do egípcio. O texto será atualizado em caso de futuras manifestações.

Operação policial contra cúpula do CV

Cúpula do CV foi alvo hoje de operação da Polícia Civil que investiga lavagem de R$ 250 milhões. Segundo a corporação, estão entre os investigados a esposa do MC Poze do Rodo — preso por suposta apologia ao crime — e o traficante Fhillip da Silva Gregório, conhecido como "Professor", apontado como líder do Complexo do Alemão e morto no domingo.

Objetivo da cúpula seria ocultar a origem ilícita do dinheiro. Ainda segundo a Polícia Civil, o grupo reinvestia os valores em fuzis, cocaína e na consolidação do poder territorial da facção em diversas comunidades.

Operação de hoje incluiu ainda ordens de bloqueio e indisponibilidade de bens e valores de 35 contas bancárias. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo (leia mais aqui).

Com Agência Brasil*