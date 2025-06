Melhora o funcionamento do intestino e imunidade: benefícios da cagaita

Originária do Cerrado brasileiro, a cagaita é uma fruta pequena e arredondada, de casca amarela e polpa macia, conhecida pelo sabor agridoce e refrescante. Consumida in natura ou em preparações como sucos e doces, ela se destaca pelo sabor marcante e efeito laxante em caso de consumo exagerado, o que deu origem ao seu nome popular.

Ela contém vitamina C, antioxidantes, fibras, potássio, ácidos graxos insaturados e pequenas quantidades de vitamina A e ferro. A seguir, veja os principais benefícios da fruta e como consumi-la.

1. É fonte de antioxidantes

Seu consumo regular contribui para reduzir o estresse oxidativo nas células, o que auxilia na prevenção de doenças crônicas, como as cardiovasculares e neurodegenerativas, além de exercer efeito anti-inflamatório e proteger a pele contra o envelhecimento precoce.

2. Melhora o funcionamento do intestino

É fonte de fibras solúveis e compostos bioativos que atuam na regulação do trânsito intestinal e previnem a constipação. Em grandes quantidades, pode provocar efeito laxativo, o que está relacionado ao seu nome científico: Eugenia dysenterica.

3. Reforça o sistema imunológico

A vitamina C e os antioxidantes presentes na cagaita estimulam a atividade das células de defesa, favorecendo a resposta do organismo contra infecções.

4. Contribui com a pressão arterial

O potássio encontrado na fruta auxilia na regulação da pressão, uma vez que equilibra os efeitos do sódio no corpo.

5. Controla a glicemia

A cagaita pode auxiliar no controle dos níveis de glicose no sangue devido às suas fibras solúveis, que retardam a absorção de açúcares e evitam as alterações bruscas nos níveis de glicemia. Portanto, o consumo pode ser benéfico para pessoas com diabetes, desde que seja moderado.

6. Faz bem para o coração

As fibras da cagaita ajudam a reduzir o colesterol LDL (considerado "ruim"), facilitando sua eliminação. Já os antioxidantes combatem o estresse oxidativo, que pode afetar o coração. Dessa forma, a fruta contribui para a saúde cardiovascular.

7. Diminui inflamações

A cagaita contém flavonoides e antioxidantes que reduzem a inflamação no corpo. Esses compostos contribuem para o alívio de condições inflamatórias, como a artrite. Além disso, protegem as células e tecidos de danos acumulados com o tempo.

6. Contribui com a saúde ocular

Os antioxidantes presentes na fruta protegem os olhos dos danos causados pelos radicais livres. Isso pode reduzir o risco de doenças oculares relacionadas ao envelhecimento, como a catarata.

7. Controla o peso

Com baixo valor calórico e alto teor de fibras, a cagaita pode ajudar no controle do apetite e na sensação de saciedade. Por isso, pode ser consumida por quem deseja perder peso.

Contraindicações

De maneira geral, o consumo moderado é seguro. No entanto, indivíduos com intestino sensível, diarreia ou doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn e colite ulcerativa, devem evitar o consumo excessivo de cagaita devido ao seu efeito laxativo.

Pessoas alérgicas a frutas típicas do Cerrado também devem consumir com moderação.

Como consumir?

O ideal é consumir cerca de 100 a 150 gramas por dia, em porções moderadas.

A cagaita pode ser incorporada à alimentação de diversas maneiras, além de ser consumida in natura. Entre as opções estão sucos naturais sem açúcar, polpa congelada para smoothies, geleias caseiras com pouco açúcar, sorvetes naturais e até molhos que combinam com saladas ou pratos doces e salgados.

Fonte: Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).