Medvedev diz que Rússia busca vitória, não compromisso, nas negociações com Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - A autoridade sênior de segurança da Rússia Dmitry Medvedev disse nesta terça-feira que o objetivo de manter conversações de paz com a Ucrânia é garantir uma vitória rápida e completa da Rússia.

"As negociações de Istambul não são para chegar a uma paz de compromisso nos termos delirantes de outro, mas para garantir nossa vitória rápida e a destruição completa do regime neonazista", afirmou o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia no Telegram.

"É disso que trata o Memorando Russo publicado ontem."

Medvedev estava se referindo a um conjunto de exigências russas apresentadas à Ucrânia em conversas em Istambul na segunda-feira.

Elas incluem a entrega de mais território, tornar-se um país neutro, aceitar limites para o tamanho do Exército ucraniano e realizar novas eleições parlamentares e presidenciais.

Nas conversações, que duraram apenas uma hora, os dois lados concordaram com uma nova troca de prisioneiros de guerra e uma troca de 12.000 soldados mortos, mas não com o cessar-fogo que a Ucrânia e seus aliados estão pressionando a Rússia a aceitar.

Medvedev acrescentou, em uma aparente resposta aos ataques da Ucrânia no fim de semana às bases de bombardeiros estratégicos russos, que Moscou se vingaria. "A retribuição é inevitável", disse ele.

"Nosso Exército está avançando e continuará avançando. Tudo o que precisa ser explodido será explodido, e aqueles que precisam ser eliminados serão."

(Reportagem da Reuters)