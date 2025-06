Por que incompatibilidade genética atrapalharia gestação de Mariana Rios?

A atriz Mariana Rios, 39, revelou que ela e o namorado, João Luiz Diniz, 27, têm incompatibilidade genética, o que pode dificultar a gravidez. A informação foi divulgada durante participação no podcast "O Grande Surto".

Segundo especialistas ouvidas por VivaBem, o termo "incompatibilidade genética" não é técnico, mas pode se referir a uma série de doenças que uma criança pode desenvolver.

O que é incompatibilidade genética?

Casal que tem genes recessivos de alguma doença. Existem milhares de doenças que são provocadas por uma herança recessiva, ou seja, para que a criança desenvolva essa doença, tanto o pai quanto a mãe devem carregar esse gene recessivo no DNA.

Normalmente, todos nós apresentamos alguns genes que aumentam a nossa chance de ter alguma doença, alguma malformação genética. Só que quando encontramos um parceiro que tem aquele mesmo gene, há uma chance muito grande de um filho também ter aquele gene. E, às vezes, essas doenças comprometem a chance de uma gravidez saudável e de um bebê saudável. Carolina Cunha Orlandi, ginecologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo

Alterações no gene podem ser inúmeras. Segundo a ginecologista Larissa Cassiano, pelo relato da Mariana não é possível identificar que tipo de incompatibilidade se trata, já que o termo não é técnico e acoberta muitas definições. "A incompatibilidade genética em si é algo muito amplo, que a gente não consegue definir exatamente o que é. A gente pode detectar [problemas genéticos] por exames e aí, através desses exames, definir a melhor conduta."

Testes genéticos e de análise de DNA podem apresentar possíveis riscos de gestação. Cassiano explica que o exame cariótipo, que analisa os cromossomos, pode ser feito tanto na potencial gestante quanto no parceiro, além de uma pesquisa feita no processo de fertilização. Segundo a geneticista Mayana Zatz, professora titular de genética e coordenadora do Centro de Pesquisa em Genoma Humano da USP, clinicas particulares podem cobrar de R$ 5.000 a 10 mil por casal para a realização de um teste desse segmento.

O que fazer?

Há possíveis soluções quando os casais são incompatíveis. É necessária uma análise de cada caso para entender qual é o problema que impede a gestação e o tamanho da incompatibilidade. A FIV (Fertilização in Vitro) pode entrar como uma solução, mas se a mutação ocorrer em todos os embriões, é provável que não exista uma possibilidade de engravidar, e será necessária uma doação de óvulo ou de espermatozoide.

Terapia genética é algo que ainda está muito em pesquisa, não é uma realidade ainda, mas que talvez vá tentar mudar, fazer essa modificação genética antes do nascimento, antes da plantação, na verdade, no útero. Carolina Cunha Orlandi, ginecologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo

USP está tentando viabilizar ampliação de testes. Ao UOL News, Zatz explicou que a USP desenvolve um projeto com apoio do Ministério da Saúde para observar as incompatibilidades genéticas em genes recessivos. No entanto, a geneticista alerta que mutações genéticas ocorrem mesmo em genes que não sejam recessivos.