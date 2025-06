Lula diz que é "terrorismo" deputado "lamber botas" de Trump e pedir sanções contra o Brasil

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que considera "terrorismo" a atuação de um parlamentar licenciado que está nos Estados Unidos "lambendo as botas" do presidente Donald Trump e pedindo medidas contra o Brasil, em referência ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

"É terrorismo que um cidadão que é deputado fique nos Estados Unidos lambendo as botas do Trump e pedindo medidas contra o Brasil", disse ele, em entrevista coletiva, sem citar nominalmente Eduardo, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula também afirmou, em entrevista coletiva, que o Brasil vai defender não só o ministro Alexandre de Moraes, como toda a Suprema Corte brasileira.

"Os Estados Unidos precisam compreender que respeito às instituições de outros países é muito importante", acrescentou.

Eduardo Bolsonaro virou alvo de um inquérito criminal aberto por Moraes, do STF, após o Ministério Público Federal acusar o parlamentar de defender que autoridades dos EUA apliquem sanções a ministros da Suprema Corte brasileira.

(Reportagem adicional de Ricardo Brito)