Lula diz que Brasil 'vai defender sua Suprema Corte' sobre sanções a Moraes

O presidente Lula (PT) disse hoje que o Brasil vai defender a Suprema Corte e o ministro Alexandre de Moraes de eventuais sanções dos Estados Unidos. O magistrado está sob ameaça de sanção do governo americano por supostas violações aos direitos humanos.

O que aconteceu

Lula disse a jornalistas que o Brasil vai responder a uma eventual sanção contra o ministro do STF. Segundo o presidente, é "inadmissível" que um presidente de qualquer país do mundo "dê palpite em decisão da Suprema Corte de outro país".

O petista afirmou que os Estados Unidos precisam respeitar a integridade de outros países. "Se não concorda, silencie", afirmou. "O Brasil vai defender não só o seu ministro, mas também a sua Suprema Corte", afirmou.

Ele citou a taxação dos EUA a outros países como exemplo de respeito à soberania do país norte-americano. Segundo ele, a orientação foi negociar. É, se não for possível chegar a um acordo, discutir o tema na OMC [Organização Mundial do Comércio] ou impor a reciprocidade. "É isso que vai acontecer", afirmou. "O mundo tem regras civilizatórias para convivência", completou.

O multilateralismo foi uma das coisas mais extraordinárias criadas depois da Segunda Guerra Mundial. É importante a gente respeitar. E, como eu gosto de respeitar, gosto de ser respeitado. Por enquanto, o que temos são falas de pessoas. Mas pode ficar certo de que o Brasil vai defender não só o seu ministro, vai defender a Suprema Corte.

Lula na entrevista hoje

Atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA é "lamentável", disse Lula. O petista criticou a articulação que o deputado licenciado tem feito ao longo dos últimos meses junto a parlamentares trumpistas para impor sanção a Alexandre de Moraes. "O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos a se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica."

Para Lula, Eduardo Bolsonaro "lambe botas" de Donald Trump. O petista chamou a atuação do filho do ex-presidente de "inaceitável". "Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença do mandato, para ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira. Não é possível aceitar isso."

Mais críticas a Eduardo. Lula também disse que as acusações de Eduardo Bolsonaro sobre suposta censura por parte do STF não eram feitas quando ele foi investigado, processado e condenado pela Corte. Para o presidente, falta o mínimo de bom senso. "Esse cidadão pensava isso quando mentiam ao meu respeito?"

O petista também afirmou que sempre respeitou as decisões judiciais enquanto era alvo de investigações. "Não vou ficar brigando com a Suprema Corte", disse Lula.