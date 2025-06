Lula diz que BC vai reduzir juros logo e defende mais crédito para impulsionar economia

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que a taxa de juros Selic continua muito alta, mas que acredita que o Banco Central logo vai tomar a atitude "correta" e reduzir os custos dos empréstimos, defendendo mais crédito disponível para que a economia cresça.

Falando em coletiva de imprensa em Brasília, Lula afirmou que a economia continua crescendo apesar do patamar atual da Selic, a 14,75% ao ano, e que não se pode aceitar que a inflação seja controlada com aumento da fome. Ele disse ter 100% de confiança no presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

(Por Lisandra Paraguassu)