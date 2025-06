Líder da extrema direita anuncia saída da coalizão de governo nos Países Baixos

O líder de extrema direita holandesa Geert Wilders retirou nesta terça-feira (3) seu partido, o PVV, da coalizão de governo devido a uma divergência sobre migração, o que abre o caminho para eleições antecipadas nos Países Baixos.

"Não há assinatura para nossos planos sobre asilo... O PVV deixa a coalizão de governo", anunciou Wilders na rede social X, em referência a seu programa para endurecer a política contra os migrantes e demandantes de asilo.

Após vencer as legislativas de novembro de 2023, o ultradireitista Partido Pela Liberdade (PVV) era o que tinha mais deputados na frágil coalizão governante.

No final de maio, Wilders, conhecido como "Trump holandês", já havia ameaçado sair da coalizão caso suas exigências estritas sobre migração não fossem atendidas.

O líder da extrema direita declarou na ocasião que sua paciência estava acabando com a não aplicação do plano que havia apresentado com 10 medidas.

Esse plano inclui fechar as fronteiras para demandantes de asilo, reforçar os controles fronteiriços e deportar as pessoas com dupla cidadania que foram condenadas por um crime.

Com 37 cadeiras dos 150 no Parlamento, o PVV é o principal partido da coalizão.

Dick Schoof, ex-diretor do serviço de inteligência, tomou posse como primeiro-ministro em julho de 2024, à frente de um governo de coalizão de direita que tinha a meta de aplicar a política de migração "mais rigorosa" da história do país.

