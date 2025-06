Kyrgios desiste da temporada de grama, incluindo Wimbledon

O tenista australiano Nick Kyrgios, atualmente o 633º no ranking da ATP, anunciou através das redes sociais nesta terça-feira (3) que não vai jogar a temporada de grama, incluindo Wimbledon (30 de junho - 13 de julho), ao não se recuperar a tempo de uma nova lesão.

Kyrgios, que já foi o número 13 do mundo, pouco esteve em quadra nas duas últimas temporadas devido a uma série de problemas físicos.

Na semana passada, ele teve que desistir de participar do torneio de duplas de Roland Garros, que seria sua primeira aparição no Grand Slam parisiense desde 2017.

"Tive um pequeno contratempo na minha recuperação e, infelizmente, não poderei voltar para a temporada de grama este ano", escreveu Kyrgios em sua conta no Instagram.

"É apenas um obstáculo no caminho, e já estou trabalhando duro para voltar mais forte do que nunca", continuou o australiano de 30 anos, que passou por uma cirurgia na mão e recentemente sofreu com problemas no joelho.

Kyrgios foi vice-campeão de Wimbledon em 2022, derrotado na final pelo sérvio Novak Djokovic.

Seu último torneio foi o Masters 1000 de Miami, em março, quando foi eliminado na segunda rodada depois de conseguir sua primeira vitória no circuito desde outubro de 2022.

