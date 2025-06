Relator pede aposentadoria compulsória do juiz Bretas; MPF quer pena menor

O relator dos processos disciplinares contra o ex-juiz da Lava Jato no Rio Marcelo Bretas votou hoje, no CNJ (Conselho Nacional de Justiça), pela aposentadoria compulsória do magistrado. Já o MPF (Ministério Público Federal) pediu o afastamento temporário de Bretas.

O que aconteceu

Ações contra Bretas são julgadas hoje no CNJ. O relator dos processos, conselheiro José Edivaldo Rocha Rotondano, adiantou que votou pela procedência parcial dos três processos disciplinares por irregularidades na atuação do magistrado à frente da Lava Jato no Rio e pediu a aposentadoria compulsória dele, punição mais grave aplicada a um juiz.

PGR teve entendimento diferente do relator e pediu punição mais branda a Bretas. O subprocurador-geral da República se posicionou pela improcedência de um dos processos e pela procedência parcial dos outros dois, com pena de afastamento de 90 dias em um caso e 60 no outro.

Julgamento foi suspenso e retorna às 14h, com leitura do voto completo de Rotondano. Além do conselheiro e da PGR, ocorreram nesta manhã as sustentações orais de um representante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que move duas das ações contra Bretas, e da defesa do juiz. O advogado Delio Lins e Silva, conselheiro federal da OAB, acusou o juiz de "diversas irregularidades" e de atuar por "poder e vaidade".

Defesa diz que não há provas contra Bretas. A advogada Ana Luísa Volgado de Oliveira pediu que os processos sejam declarados improcedentes.

Caso seja punido com aposentadoria compulsória, Bretas manterá salário proporcional ao tempo de serviço. O cálculo dos vencimentos de um magistrado que recebe este tipo de sanção varia caso a caso. Atualmente, o subsídio de Bretas é de R$ 39.753,21, acrescido por vantagens e penduricalhos que podem fazer o salário ultrapassar o teto constitucional de R$ 46.366,19. Em janeiro deste ano, por exemplo, ele ganhou R$ 19.993,23 em "direitos eventuais", o que faz o salário bruto do magistrado chegar a R$ 61.372,80 naquele mês.

O que disseram OAB, MPF e defesa de Bretas

Tudo me parece um enredo, uma tragédia anunciada. Começa com uma combinação bombástica, que se mistura de poder e e vaidade. Quando a pessoa tem as duas coisas em si e não sabe lidar com elas, causa muitos problemas. Não só a ela própria, mas à toda sociedade.

A operação Lava Jato não surtiu os efeitos que a sociedade merecia por única e exclusiva vaidade e excesso de poder por aqueles que diretamente estavam envolvidos com ela. Seja em todos os estados, e nós aqui estamos falando de apenas um desses vários agentes, que, ao longo do tempo, fizeram com que a Lava Jato perdesse força. E esse único agente é o doutor Bretas, é o do Rio de Janeiro. E esse poder e vaidade fez com que ele quisesse esse poder de ter o Lava Jato. E aí, começam as irregularidades, as ilegalidades, os absurdos, a vergonha que ele faz a magistratura séria passar nesse país.

Delio Lins e Silva, conselheiro federal da OAB

O juiz se desviou do dever de prudência. O juiz tem que cuidar das consequências dos seus atos. E, nesse caso aqui, a audiência, a forma como foi conduzido o interrogatório, com alta repercussão no processo eleitoral, que estava em curso, em umas eleições que se realizaram nos dias seguintes, na minha visão, caracteriza violação desse dever de prudência do magistrado.

José Adonis Callou de Araújo Sá, subprocurador-geral da República

O que se preserva aqui é a necessidade de esse controle (da atuação de magistrados) não ser contaminado com tentativas de coação disfarçadas de uma sindicância disciplinar. A magistratura criminal precisa de uma segurança institucional, e essa segurança institucional é feita aqui neste ato a partir da proteção efetivamente às suas prerrogativas, às prerrogativas do juiz, inclusive diante das pressões posteriores que tentam reinterpretar o passado conforme a conveniência do presente.

A pena máxima que poderia ser aplicada seria advertência ou censura porque nem a disponibilidade (afastamento) a gente entende que seria cabível. E aqui, completamente fora do script, como advogados nesse processo, tendo visto toda a instrução probatória, desde o início até aqui, choca um pouco a aplicação de uma pena tão grave como a aposentadoria compulsória. Porque apenar o magistrado com essa pena é praticamente julgar contra a prova dos autos. Não existe nenhuma prova que indicaria uma conduta tão gravosa.

Ana Luísa Vogado de Oliveira, advogada de Marcelo Bretas

O que está sendo julgado

CNJ julga processos que questionam a atuação de Bretas como braço da Lava Jato no Rio. O magistrado estava afastado das funções desde fevereiro de 2023. Uma das ações foi aberta a partir de representação da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) que acusou o magistrado de barrar acesso a documentos pelas defesas e manipular processos para ficar com a relatoria de ações que deveriam ser julgadas em outras jurisdições.

OAB ainda diz que Bretas é suspeito de "negociar penas, orientar advogados e combinar estratégias com o Ministério Público". A acusação foi feita com base em delação premiada do advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho. A colaboração, contudo, foi arquivada em dezembro pelo TRF-2 por falta de provas.

Outro processo foi movido pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD-RJ). Ele acusa Bretas de perseguição com motivação política, em conduta "incompatível com a imparcialidade", para favorecer, em 2018, o então candidato Wilson Witzel na eleição ao governo do Rio. A terceira reclamação foi aberta pelo então corregedor nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, e investiga possíveis irregularidades na prestação de serviços judiciais sob responsabilidade de Bretas.

Desde que foi afastado, Bretas nega qualquer irregularidade. Enquanto esteve à frente da operação, ele condenou 183 das 887 pessoas denunciadas pelos procuradores na Justiça Federal do Rio, segundo dados do MPF (Ministério Público Federal).

Tais condenações, assim como outras da Lava Jato, vem sendo anuladas em instâncias superiores. Isso inclui diferentes sentenças contra o ex-governador do Rio, Sergio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão.

*Com informações da Agência Brasil