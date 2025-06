iPhone 14 Plus tem quase R$ 1.000 de desconto; confira ofertas da semana

Se você está precisando trocar de celular, comprar um novo liquidificador ou ainda renovar estoque de produtos para cuidar da pele no inverno, o Guia de Compras UOL selecionou as melhores promoções da semana par você economizar.

Nesta edição da newsletter "Caçadores de Ofertas", temos opções de celulares com bom custo-benefício (e um iPhone também!); um liquidificador retrô para porções individuais; um kit de manta de microfibra para aquecer os dias frios; e, ainda, uma seleção de cremes e óleo de banho para não deixar a pele ressecar com as baixas temperaturas.

Interessou? Confira a nossa seleção antes que as ofertas e as condições especiais acabem. Lembramos que as promoções abaixo são por tempo limitado e podem variar de acordo com a disponibilidade dos estoques.

Celulares

iPhone 14 Plus (128 GB) - R$ 4.139,10

Tela OLED Super Retina XDR de 6,7 polegadas, câmera dupla 12 MP (Wide e Ultra Wide) e selfie TrueDepth de 12 MP. Vem com chip A16 ultrarrápido para transições fluidas e a bateria durar mais.

Compre com 19% off

OPPO A60 (256 GB) - R$ 1.439,10

Possui tela ISP LCD de 6,67 polegadas, câmera principal com 50 MP (e sensor de profundidade de 2 MP) e frontal com 8 MP com foco fixo. É bastante resistente e também tem um design diferente e moderno.

Compre com 24% off

Motorola Edge 50 (256 GB) - R$ 2.249

Possui tela Super HD de 6,4 polegadas, câmera traseira tripla com 50 MP + 13 MP + 10 MP e câmera de selfie com 32 MP. Tem sensor Sony - LYTIA 700C e IA para fotos mais vivas.

Compre com 10% off

Casa e Decoração

Manta de microfibra casal - R$ 29,90

Com toque felpudo e quentinho, as mantas são feitas de microfibra 100% poliéster e medes 1,80 x 2 metros. Cores sortidas.

Compre com 25% off

Liquidificador retrô Philco - R$ 214,44

Com visual retrô, é ideal para preparar sucos e shakes em porções individuais ou para até duas pessoas. Vem com dois copos portáteis.

Compre com 15% off

Copo térmico Contigo - R$ 152,51

Com parede dupla em aço inoxidável e isolamento a vácuo, promete manter a bebida fria por até 29 horas. Vem com canudo e tampa.

Compre com 48% off

Autocuidado

Óleo de banho Atoderm, Bioderma (1 litro) - R$ 151,90

Ideal para os dias de frio, limpa a pele delicadamente sem ressecar e ainda ajuda a acalmar irritações e alergias. Promete hidratação por até 24 horas.

Compre com 15% off

Hidratante para banho Milk, Nivea - R$ 22,31

Para quem tem preguiça de hidratar a pele, é o produto ideal: tem óleo de amêndoa e deve ser aplicado ainda no chuveiro. Promete pele hidratada e macia.

Compe com 10% off

Loção hidratante Cetaphil (473 ml) - R$ 79,90

Best-seller da marca, é ideal para hidratar e proteger as peles sensíveis. A textura leve é rapidamente absorvida, sem deixar a pele com aspecto pegajoso.

Compre com 11% off

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhatsApp do UOL e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo e não se responsabiliza pelos itens anunciados.