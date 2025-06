Inmet coloca SP em alerta para tempestades nos próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o Estado de São Paulo em estado de alerta para "perigo potencial de tempestades". O aviso do instituto, na cor amarela (a mais branda do grau de severidade), começa às 6h desta terça-feira, 3, e se estende até as 10h de quarta, 4.

De acordo com o Inmet, há risco para chuvas de até 50mm/dia em grande parte do Estado, além de ventos que podem chegar a 60 km/h. Chuvas de granizo também podem acontecer. Apenas a faixa do litoral paulista, entre as áreas do Estado, não está sob o aviso do instituto.

Além de São Paulo, partes do leste do Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Minas Gerais e grande parte do território do Rio de Janeiro também poderão ser atingidos por tempestades no período.

Um pequeno trecho do sul de Goiás e norte do Paraná também poderão sofrer os impactos da chuva.

Apesar do alerta, o Inmet informa que os riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos são baixos.

Na capital paulista, a previsão é de chuva de fraca a média intensidade a partir do meio-dia desta terça, informou o Centro de Gerenciamento Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE).

Conforme o órgão, a chuva será provocada pela propagação de um cavado, uma área de baixa pressão nos níveis mais altos da atmosfera. "Por conta do tempo fechado e mais úmido, a temperatura máxima cai. Mínima de 15°C e máxima de 21°C".

Já a quarta-feira, informa o CGE, apesar de começar com formação de névoa úmida e nevoeiro entre a madrugada e o amanhecer, o sol e o tempo estável predominam na parte da manhã, enquanto a tarde "será ensolarada e agradável".

"Os termômetros oscilam entre a mínima de 15°C ao amanhecer, e a máxima de 26°C no meio da tarde. Os menores índices de umidade oscilam próximos a 40%", afirma o órgão.