Inflação da zona do euro fica abaixo da meta do BCE e sustenta apostas de corte nos juros

Por Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro ficou abaixo da meta do Banco Central Europeu no mês passado devido a custos de serviços surpreendentemente benignos, sustentando as expectativas de mais afrouxamento monetário mesmo com as tensões comerciais globais alimentando as pressões de preços no longo prazo.

A inflação anual ao consumidor nos 20 países que compartilham o euro desacelerou para 1,9% em maio, de 2,2% no mês anterior, abaixo das expectativas de 2,0%, devido a uma queda nos preços de energia e a um declínio acentuado na inflação de serviços.

A leitura da inflação subjacente, excluindo os preços voláteis dos combustíveis e dos alimentos, desacelerou para 2,3%, de 2,7%, em meio a uma desaceleração no aumento dos preços dos serviços para 3,2%, de 4,0%, informou a Eurostat, a agência de estatísticas da UE.

O BCE cortou a taxa de juros sete vezes desde junho do ano passado e um novo movimento na quinta-feira está quase totalmente precificado, dado o crescimento moderado dos salários, a redução dos preços da energia, um euro forte e um crescimento econômico morno, fatores que apontam na direção da redução da inflação.

"Dada a clara perspectiva desinflacionária, especialmente no setor de serviços, o corte de juros pelo BCE na quinta-feira parece uma aposta fácil, e mais afrouxamento deve ocorrer ainda neste ano", disse Riccardo Marcelli Fabiani, da Oxford Economics.

As pressões sobre os preços estão tão fracas que alguns economistas até mesmo esperam que a inflação continue caindo abaixo da meta de 2% do BCE este ano e não seja retomada até 2026.

"A forte queda do núcleo da inflação em maio, para 2,3%, e da inflação geral, para 1,9%, é um sinal claro de que o BCE ainda tem a possibilidade de ficar abaixo da meta de inflação", disse Bert Colijn, economista do ING.

Isso gera um dilema para o BCE, pois as perspectivas de curto e longo prazo para os preços são muito diferentes, uma vez que a inflação pode sofrer pressão de alta devido a uma série de fatores à frente.

É por isso que os investidores acreditam que o BCE fará uma pausa nos cortes de juros depois de levar a taxa para 2% em junho e fará apenas mais um corte este ano. Entretanto, os investidores também veem uma chance de aproximadamente 30% de mais um corte depois disso, o que levaria a taxa de depósito para 1,5%.

(Reportagem de Balazs Koranyi)