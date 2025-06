Índices acionários da China sobem com ganhos de bancos e montadoras; disputas comerciais em foco

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong subiram nesta terça-feira, com as ações do setor bancário atingindo máximas recordes e os papéis de montadoras se recuperando, embora os investidores tenham permanecido cautelosos.

No fechamento, o índice CSI300 ganhou 0,31%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, avançou 0,43%, ambos se recuperando de perdas anteriores.

As ações do setor bancário lideraram os ganhos nos mercados chineses, com o índice bancário CSI Banks subindo 2%, atingindo uma máxima recorde. As ações de chips também se fortaleceram, com o índice CSI Semiconductor avançando 1,4%.

Em Hong Kong, índice Hang Seng subiu 1,53%.

Os fabricantes de automóveis listados na cidade se recuperaram, tomando fôlego após as perdas desencadeadas por uma guerra de preços no país. A Li Auto subiu 5,8% e a BYD ganhou 3,9%.

Na frente dos dados, a atividade industrial da China em maio encolheu pela primeira vez em oito meses, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta terça-feira, indicando que as tarifas dos Estados Unidos estão começando a afetar diretamente o país.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, provavelmente conversarão nesta semana, disse a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, na segunda-feira, dias depois de Trump acusar a China de violar um acordo para reduzir tarifas e restrições comerciais.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,06%, a 37.446 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,53%, a 23.512 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,43%, a 3.361 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,31%, a 3.852 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI não teve operações.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,59%, a 21.126 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,10%, a 3.894 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,63%, a 8.466 pontos.

(Por Jiaxing Li em Hong Kong)