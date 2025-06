Ibovespa fecha em alta em linha com desempenho em Wall Street

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, após quatro quedas seguidas, endossado pelo avanço de Wall Street, com ações de consumo como Magazine Luiza e Natura&Co entre os destaques positivos, enquanto Rede D'Or caiu 3,23% após cortar plano de expansão de leitos hospitalares para o período de 2025 a 2028.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,53%, a 137.507,63 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 136.174,84 pontos na mínima e alcançar 137.672,31 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somava R$19,86 bilhões antes dos ajustes finais.