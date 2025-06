Ibovespa ensaia melhora com Petz entre maiores altas; Rede D'Or recua

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa ensaiava melhora nesta terça-feira, com Petz entre os destaques positivos após o Cade aprovar a fusão com a Cobasi sem restrições, enquanto Rede D'Or figurava na ponta negativa após reduzir o plano de expansão de leitos para 2025 a 2028.

Por volta de 11h30, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, mostrava acréscimo de 0,11%, a 136.937,17 pontos, após marcar 136.174,84 na mínima mais cedo. Na máxima, chegou a 137.096,11 pontos. O volume financeiro somava R$6,6 bilhões.

"Ibovespa segue ainda no processo de realização de lucros e os próximos suportes estão em 135.000 e 132.800 pontos", afirmaram analistas do Itaú BBA no relatório Diário do Grafista desta terça-feira.

"Do outro lado, a tendência de alta continua com primeira resistência na máxima 140.381 pontos, antes de seguir rumo a 142.000 e 150.000 pontos", acrescentaram.

Investidores monitoram nesta sessão entrevista coletiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve se reunir nesta tarde com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que apresentará a ele medidas estruturais na área fiscal.

Lula afirmou que irá analisar cada item da proposta do pacote fiscal para que se possa chegar a um acordo e disse que o esforço que a Fazenda está fazendo é para dar tranquilidade ao povo brasileiro.

Mais cedo, Haddad afirmou que as medidas encontram respaldo dos comandos da Câmara dos Deputados e do Senado e que a decisão sobre o tema deve ser levada a público "em algumas horas".

Em Wall Street, o S&P 500 tinha um acréscimo de 0,19%, em meio à expectativa de possíveis negociações entre os Estados Unidos e parceiros comerciais para obter mais clareza sobre a guerra tarifária que tem agitado os mercados há meses.

DESTAQUES

- PETZ ON avançava 3,26%, após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar na véspera a fusão da varejista de produtos e serviços para animais de estimação com a rival Cobasi, sem restrições, o que cria uma gigante do setor no país.

- BRADESCO PN avançava 0,9%, com analistas do Itaú BBA elevando a recomendação para as ações para "outperform" e o preço-alvo para R$20. No setor, ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,32%, BANCO DO BRASIL ON subia 0,18% e SANTANDER BRASIL UNIT recuava 0,24%.

- REDE D'OR ON recuava 4,01%, após o grupo de saúde revisar seu plano de crescimento orgânico para o período de 2025 a 2028, quando prevê abrir um total de 3.203 leitos hospitalares, conforme o mais recente relatório de referência do grupo, número que fica abaixo dos 3.604 estimados um ano antes.

- VALE ON caía 0,7%, acompanhando o declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 1,14%, a 695,5 iuans (US$96,69) a tonelada.

- PETROBRAS PN cedia 1,46%, apesar da alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent subia 1,25%. Também no radar estão notícias sobre eventuais medidas envolvendo o setor de petróleo a fim de melhorar as receitas do governo.

- LOCALIZA ON era negociada em baixa de 1,02%, com analistas do BTG Pactual chamando a atenção para preços de carros usados ​​da Fipe, que revelou um resultado em maio mais fraco em comparação aos meses anteriores e à tendência mais ampla de 2024.