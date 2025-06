Galaxy Tab S10 FE tem bons recursos de IA e desempenho fica na média

A sigla FE (Fan Edition) é usada pela Samsung para identificar modelos com cara de top de linha, mas com especificações simplificadas e um preço mais em conta. É o caso do tablet Galaxy Tab S10 FE, que lembra o Tab S10 Ultra no visual, mas custa quase a metade dele.

Isso, claro, deixa algumas dúvidas: será que essa economia vale a pena? E do que exatamente o Galaxy Tab S10 FE é capaz? É isso que o Guia de Compras UOL vai responder a seguir.

O que mais gostei

IA integrada. A presença de recursos nativos de inteligência artificial é vista nesse tablet. A maioria deles se divide entre recursos do aplicativo Samsung Notes e na galeria, para edição de fotos.

Dá para resolver equações matemáticas sem usar a calculadora, fazer conversão de escrita à mão em digitação, remover objetos de fotos, fazer cortes automáticos de vídeo e o famoso "circular para pesquisar". São funções que funcionam bem e complementam o uso diário do aparelho. Só senti falta da funcionalidade de transformar desenhos feitos à mão em imagens mais elaboradas, presentes em outros modelos da marca.

Acessórios. Se você tem interesse em comprar o tablet e está pesquisando preços de capas e de uma S Pen, pode parar: o tablet acompanha capa e S Pen.

São adições interessantes, especialmente se considerarmos dois fatores. O primeiro é que a caneta é ideal para desenhar, fazer anotações e navegar com mais precisão. Já a capa é de excelente qualidade e, além de prever um local de armazenamento para a S Pen, tem um esquema de dobra que permite ao aparelho ficar apoiado de maneira bem firme.

S Pen do Galaxy Tab S10 FE vem com o aparelho Imagem: Rodrigo Lara/UOL

Ótima bateria. Considerando um uso diário para ver vídeos, jogar e navegar na internet, os 8.000 mAh da bateria fizeram o Galaxy Tab S10 FE passar quase quatro dias longe da tomada. Isso, claro, tende a variar com o uso do aparelho, mas achei um resultado interessante.

E mesmo se a bateria acabar, há uma boa notícia: o tablet aceita recarga rápida de 45 W, o que permite carregar metade da bateria em cerca de 30 minutos e preenchê-la completamente em 1h30.

Pontos de atenção

Não traz carregador na caixa. Se a Samsung merece elogios por incluir uma capa e a S Pen no pacote do Galaxy Tab S10 FE, o mesmo não se aplica quando o assunto é carregador.

O tablet não acompanha adaptador de recarga rápida, apenas um convencional e o respectivo cabo USB-C. Caso a ideia seja comprar um carregador oficial da Samsung de 45 W, prepare-se para abrir o bolso: na loja oficial da empresa, o acessório tem preço próximo dos R$ 200.

O Galaxy Tab S10 FE vem com uma entrada USB-C para carregamento, mas não acompanha carregador Imagem: Rodrigo Lara / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Desempenho mediano. O Galaxy Tab S10 FE usa um novo processador da Samsung, o Exynos 1580, um octa-core de 2.9 GHz. Essa frase, por si só, poderia dar a entender que o novo tablet traz um desempenho de ponta, mas vale lembrar que esse mesmo processador equipa o celular intermediário Galaxy A56.

A memória RAM, por sua vez, tem 8 GB. Isso resulta em um desempenho de aparelho intermediário. Você vai fazer a maior parte das suas atividades sem passar aperto, mas apps e jogos mais exigentes tendem a mostrar os limites do poder desse tablet.

Para quem vale a pena?

O Galaxy Tab S10 FE cumpre bem a proposta de ser uma opção que une desempenho adequado e preço na média.

É um bom aparelho para quem quer estudar, assistir a vídeos e até mesmo trabalhar, o que pode ser feito usando o modo Dex —que deixa a interface do aparelho mais próxima a de um PC— e teclado e mouse bluetooth. Caso você queira um tablet para essas atividades e que não quebre a sua conta bancária, ele tende a ser uma boa opção.

O Galaxy Tab S10 FE é um bom aparelho para tarefas do dia a dia, como estudar, assistir a vídeos e trabalhar Imagem: Rodrigo Lara / Colaboração para o Guia de Compras UOL

Para donos do modelo anterior, salvo em situações nas quais a troca é necessária, como quebra do aparelho antigo ou algo assim, talvez ele não seja a melhor opção.

Ficha técnica do Galaxy Tab S10 FE

Sistema Operacional Android 15 com One UI 7; Tela IPS LCD de 10,9 polegadas, WUXGA+ (2.304 x 1.440 pixels) e 90 Hz de taxa de atualização; Câmeras principais 13 MP (grande angular); Câmera frontal 12 MP (grande angular); Bateria 8.000 mAh; Processador Exynos 1580 (octa-core de 2,9 GHz); Memória RAM 8 GB; Armazenamento 128 GB (expansível por cartão microSD); Dimensões: 254,3 x 165,8 x 6 mm; 497 gramas.

