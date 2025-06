Homem desaparece após ir a evento no Autódromo de Interlagos, em SP

Um homem de 35 anos desapareceu após ir a evento de motos no Autódromo de Interlagos, zona sul da cidade de São Paulo. Adalberto Júnior foi visto pela última vez na noite de sexta-feira, 30, na região de Interlagos. As investigações estão em andamento pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

"A equipe da unidade está ouvindo familiares e testemunhas, além de estar empenhada em outras diligências para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e localizar o homem", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Nas redes sociais, internautas pedem que informações sobre o paradeiro sejam enviadas para a companheira dele, Fernanda Dandalo, por meio de seu perfil no Instagram @dandalofernanda. Muitas pessoas enviaram mensagem de apoio.

Entre os dias 29 de maio e 1º de junho, o Autódromo de Interlagos recebeu o Festival Interlagos 2025: Edição Moto. Procurada, a organização não foi localizada. O espaço permanece aberto para manifestação.